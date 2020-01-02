Глава парламента Эстонии заявил о "территориальных претензиях" к России

Спикер в своем заявлении опять вернулся к вопросу Тартуского мирного договора, который утратил силу еще в 1944 году.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами. Об этом говорится в новогоднем поздравлении политика, размещенном на сайте законодательного органа, сообщает РИА Новости.

Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, в соответствии с которым "была установлена российско-эстонская граница".

По словам главы парламента, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемницей государства, образованного в 1918 году, "во всех проявлениях, включая государственную границу".

"Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН", — заявил спикер.

Это не первое подобное высказывание эстонского политика. В ноябре прошлого года Пыллуаас потребовал от Москвы "вернуть" прибалтийской республике "аннексированные территории". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ указал, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.

По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей.

В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Таллин утверждает, что договор продолжает действовать.

Ссылки на него были включены в преамбулу закона о ратификации российского-эстонского соглашения о границах. Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала подпись под пограничным договором.

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