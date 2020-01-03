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Пока вы спали: падение горящего мужчины, спецоперация Пентагона, жертва своры собак

© Sputnik / Александр Гальперин
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Обзор разных событий за прошедшую ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В Санкт-Петербурге горящий мужчина упал с крыши трехэтажного дома на проходившую мимо женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Прохожая получила перелом ноги. Женщина была доставлена в больницу. Мужчина, охваченный пламенем, погиб на месте.  По версии правоохранительных органов, погибший был бездомным.

Происшествие попало на видео. Кадры с места инцидента показал телеканал РЕН.

"Услышала хлопок, после чего почувствовала резкий удар по голове и упала. Я даже испугаться не успела, больше переживала за кота, которого несла в руках", - сказала в беседе с журналистами пострадавшая.

В МЧС сообщили, что здание находится на капитальном ремонте. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Пентагон признался в ликвидации иранского генерала

Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.

В американском военном ведомстве назвали операцию "решительным оборонительным действием". Сообщается, что проводилась она по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Пентагоне отметили, что операция имела целью предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана. Поддержал Трампа сенатор-республиканец Марко Рубио.

"Оборонительные действия, которые предприняли США против Ирана и его подручных, соответствуют ясным предупреждениям, которые те получили", — написал сенатор в Twitter.

​По его словам, Трамп "продемонстрировали заслуживающую восхищения сдержанность и одновременно с этим очертили четкие красные линии и последствия за их переход".

"Силы "Кудс" выбрали путь эскалации. Они всецело виноваты в том, что создали этот опасный момент, с которым мы столкнулись", — отметил сенатор.

"Дикая стая"

На девушку из села Резены Яловенского района Молдовы напала свора собак. Инцидент произошел неподалеку от местного винзавода, где, очевидно, сторожа подкармливали бездомных псов.

Кадры, на которых пострадавшая запечатлена в больнице, были опубликованы пользователем Facebook.

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