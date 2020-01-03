Сулеймани убит: в Иране пообещали отомстить США

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В ночь на пятницу стало известно, что в результате авиаударов США по иракскому аэропорту в Багдаде был убит генерал-майор Касем Сулеймани, командир "Кудс" – элитного военного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани.

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", — говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

Президент Ирана Хасан Роухани также пообещал отомстить США за убийство Сулеймани. По словам министра обороны Амира Хатами, Тегеран даст "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за убийством командующего, сообщает РИА Новости. Соответствующие заявления сделали президент страны Хасан Роухани.

"Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", - говорится в заявлении Роухани.

Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" виновным в смерти Сулеймани. Глава внешнеполитического ведомства ИРИ указал, что это событие служит доказательством "низости Большого сатаны" (так США называют в Иране), а также свидетельством поддержки Вашингтоном терроризма в регионе.

Four rockets hit #BaghdadAirport, every rocket hit one target:



• The building used by the US-led Coalition.

• Military airport’s runway.

• Iraqi Counter Terrorism center

• The Airport’s outside road #Iraq pic.twitter.com/885TuregIb — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) January 2, 2020

​В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф написал в своем микроблоге в Twittеr, что акт международного терроризма США, направленный на убийство генерала Сулеймани - наиболее эффективную силу, борющуюся с запрещенными радикальными террористическими группировками "Исламское государство", Аль-Нусра, Аль-Каида и другими, чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией: "США несут ответственность за все последствия своего мошеннического авантюризма".

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

Пентагон официально подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс". Цель операции, по заявлению Минобороны США, - предотвращение нападения со стороны Ирана. По данным ведомства, Сулеймани якобы "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону", "спланировал нападения на базы коалиции в Ираке" и "одобрил" нападения на американское посольство в Багдаде.

Весной 2019-го США внесли КСИР в список иностранных террористических организацией, а глава госдепартамента США Майк Помпео назвал генерала Сулеймани террористом.

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