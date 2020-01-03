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Касем Сулеймани. Архивное фото

Убийство Сулеймани может привести к росту напряженности

© AFP 2019 / HO / KHAMENEI.IR
В мире
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Sputnik Молдова
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Первая реакция стран на весть об убийстве американскими вооруженными силами в Иране главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Москва видит убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. 

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

"Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана", - заявили в российском дипведомстве в ответ на вопрос РИА Новости.
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"Выражаем искренние соболезнования иранскому народу",- добавили в МИД-е.

Убийство главы спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани силами США в Багдаде осудили и в Сирии.

"Сирия решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель бригадного генерала Касема Сулеймани, главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Иранской революции, и Абу Махди Мухандиса, заместителя главы "Аль-Хашед Аш-Шааби" Ирака", - цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА.

Сирийское внешнеполитическое ведомство назвало подобные действия США принципом работы преступных бандформирований и призвало Вашингтон нести ответственность за дестабилизацию ситуации в Ираке.

"Сирия заявляет о полной солидарности с дружественным Ираком и Ираном", - сообщается в заявлении МИД.

Весьма жестко вокруг ситуации с гибелью генерала высказались в Иране. Верховный лидер страны Али Хаменеи, президент  Хасан Роухани и министр обороны Амир Хатами заявили об ответных действиях. 

Члены экипажа входят в боевые машины Брэдли на военной базе США (11 ноября 2019). Сирия
© AP Photo / Darko Bandic
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"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", — говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

По словам министра обороны Амира Хатами, Тегеран даст "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за убийством командующего. 

В свою очередь представитель комитета иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Хосейн Накави Хосейни уверен, что после кровавого инцидента войны с США не будет, однако урок Вашингтону преподадут.
Хосейни подчеркнул, что генерала Сулеймани, который посвятил "свою жизнь борьбе с терроризмом", любили "все мусульмане".

"Американцев нельзя простить за их преступление… Этот преступный шаг, конечно, не останется без сокрушительного ответа, который заставит американцев пожалеть", – сказал он.

Рассуждая о возможном вооруженном конфликте, Хосейни разъяснил, что "возмездие США не нуждается в региональной войне".

Удар США по базе в Сирии
© Photo : Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
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Он подчеркнул, что США выступают как "агрессоры в регионе, агрессорам будет преподан хороший урок".

Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур на фоне убийства Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара, отметил, что в зоне досягаемости Ирана, находятся более 30 военных баз США.

"На расстоянии выстрела" находятся 36 американских баз, ближайшая из которых находится в Бахрейне.Если американцы возьмут на прицел наши силы в других странах региона, для нас будет еще проще и легче взять на мушку американцев", - цитирует агентство Mehr слова депутата.

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Ирак в связи с напряженностью в стране. А кандидат в президенты  Берни Сандерс уверен, что убийство является опасной эскалацией в регионе. По его мнению, такие действия ведут Америку к "еще одной войне".

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"Опасная эскалация Трампа приближает нас к еще одной катастрофической войне на Ближнем Востоке, которая может унести бесчисленные жизни и еще триллионы долларов. Трамп обещал покончить с бесконечными войнами, но эти действия ведут нас на путь к еще одной войне", – отмечается в заявлении Сандерса.

Зарубежные агентства сообщают, что в пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, будет обсуждаться ситуация после убийства генерала Сулеймани.

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