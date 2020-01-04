О чем пишут утренние газеты: шокированный Ирак и отправка войск США

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Ситуация вокруг убийства Касема Сулеймани в Багдаде, дополнительные контингент войск США на Ближний Восток, пожары в Австралии - самые топовые темы в Западной прессе. Представляем обзор утренних газет в переводе РИА Новости.

"Шокированный Ирак пересматривает свои отношения с США" - гласит заголовок газеты New York Times.

Издание New York Times рассматривает происходящее с точки зрения Ирака. Работники американских нефтяных компаний бежали из Ирака в пятницу, во время проповеди в городе Кербела верующие скандировали "Смерть Америке!", а на центральной площади в Багдаде, где собирались антиправительственные демонстрации, люди подняли плакат с обращением к Ирану и США: "Держите свои конфликты подальше от Ирака!", описывает происходящее издание.

Wall Street Journal пишет, что администрация президента Дональда Трампа делала ставку на то, что с помощью этой операции удастся ослабить влияние Ирана в регионе и заставить Тегеран сесть за стол переговоров. Но критики утверждают, что убийство Сулеймани скорее всего приведет к разжиганию напряженности и репрессиям со стороны Ирана, а также к тому, что США еще глубже "увязнет" в регионе. Кроме того, как пишет Washington Post, Иран, вероятно, совершит ряд кибератак, которые, возможно, будут происходить в сочетании с "более традиционными формами смертоносных действий". При этом спектр возможных тактик иранских хакеров велик.

США укрепляются на Ближнем Востоке

СМИ активно обсуждают решение США отправить дополнительно 3000 военнослужащих на Ближний Восток на фоне роста напряженности с Ираном после авиаудара, в котором был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Британское издание Independent полагает, что решение о размещении дополнительных войск обуславливается ожиданием ответного удара со стороны Ирана. Издание также отмечает, что незадолго до того, как отдать приказ о развертывании войск, президент США Дональд Трамп попытался оправдать нападение на Сулеймани, заявив, что он "убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и готовился убить еще многих".

Американский журнал Time отмечает, что решение об отправке дополнительного контингента на Ближний Восток противоречит неоднократным попыткам Трампа вывести Соединенные Штаты из ближневосточных конфликтов. По данным издания, не считая вышеупомянутых 3 тысяч военных, с мая, когда было впервые публично заявлено, что Иран планирует нападение на интересы США, администрация направила на Ближний Восток порядка 14 000 военнослужащих.

Лесные пожары в Австралии

Издания по всему миру продолжали следить за пожарами в Австралии. Издание Telegraph приводит обновленную статистику. Как пишет автор материала, в это сложно поверить, но до настоящего момента уничтожено уже 59 тысяч квадратных километров. Более 3 тысяч пожарных трудятся в штате Новый Южный Уэльс и еще 2 тысячи - в штате Виктория.

Около 160 самолетов и вертолетов используются для тушения пожаров. "Пожарные согласны с тем, что только дождь может положить конец пожарам, но маловероятно, что это произойдет до конца лета, в марте", - сообщает газета. Daily Mail в свою очередь отмечает тот факт, что за последние недели площадь пожаров так возросла, что компьютеры не могут точно определить, как огонь будет распространяться в будущем.

Газета объясняет, что одна из проблем заключается в том, что достигнув определенной интенсивности, пожары фактически изменили местные погодные условия. И эти "внезапные изменения" сделали большую часть данных относительно погоды неточными. По словам местных чиновников, масштаб и непредсказуемость достигли того уровня, который они описывают как "самый худший сценарий". По данным издания Sydney Morning Herald, в субботу температура начнет подниматься до 40 градусов примерно с 11 утра по местному времени.