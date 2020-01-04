Миллион долларов требует WADA от России

В последних числах декабря Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило WADA о своем несогласии с решением исполкома глобального агентства, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало планируемые поступления в свой бюджет на 2020 год. В том числе размер обязательного ежегодного взноса Российской Федерации должен составить свыше одного миллиона долларов, пишет РИА Новости.

В начале декабря прошлого года исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в глобальных международных соревнованиях уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира. За "чистыми" российскими спортсменами сохранено право выступать в крупнейших мировых стартах под нейтральным флагом. Кроме того, Россия на четыре года лишилась права принимать и подавать заявки на проведение чемпионатов мира по различным видам спорта. При этом Агентство также запретило официальным представителям Олимпийского комитета России (ОКР) посещать в течение четырех лет Олимпийские и Паралимпийские игры.

Стоит отметить, что санкции со стороны WADA не распространяются на матчи ЕВРО-2020, которые пройдут летом будущего года в Санкт-Петербурге.

Сумма взноса России в бюджет Агентства определена в размере 1 миллион 15 тысяч 977 долларов. Аналогичные по величине платежи WADA ждет от Великобритании, Италии, Франции и Германии.

Напомним, что в последних числах декабря Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило WADA о своем несогласии с решением исполкома глобального агентства, которое признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в соответствии с правильной процедурой, изложенной в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшими сторонами, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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