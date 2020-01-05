Невероятная история самого везучего в мире черного кота

Этот чёрно-белый кот, о котором пойдет рассказ ниже, сумел пережить гибель трёх кораблей: немецкого линкора Bismarck, британского эскадренного миноносца Cossack и авианосца Ark Royal.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Черный кот по прозвищу Непотопляемый Сэм "служил" на нескольких кораблях во время Второй мировой войны. Почти все судна, на палубы которых ступали его лапы, шли ко дну.

История усатого "моряка", пережившего баталии на воде, очень необычна, пишет Aif.ru

В мае 1941 года немецкий линкор "Бисмарк"(Bismarck) в сопровождении тяжелого крейсера "Принц Ойген" вышли из Готенхафена с приказом атаковать торговые корабли на британских морских коммуникациях. Помимо 2200 моряков на борту гиганта находился и кот черно-белого окраса, которого пронес с собой кто-то из членов команды.

"Бисмарк" уничтожил британский военный корабль "Худ". Тремя днями позже англичане отомстили немцам. Корабль потопили. Из всех членов экипажа спаслись только 115 человек. И кот.

На животное, барахтающегося в воде, обратил внимание экипаж британского эсминца "Казак" (Cossack). Кота выловили, обогрели и приютили. Нарекли усатого Оскаром. Своим присутствием кот обеспечивал моральный отдых экипажа. 23 октября 1941 года "Казак" сопровождал конвой из Гибралтара в Великобританию. Эсминец подвергся торпедной атаке со стороны гитлеровской подводной лодки U-563 под командованием Клауса Баргштена.

Торпеда попала в носовую часть перед мостиком, в результате чего погибли 158 членов команды "Казака". Поврежденный эсминец пытались отбуксировать в порт, но буксировочный трос соскользнул, и 27 октября "Казак" затонул в Атлантике.

Уцелевшая часть экипажа перешла на эсминец "Легион".

Среди спасенных оказался и кот, переживший гибель уже второго своего корабля. За Оскаром закрепилось новое, более звучное имя — Непотопляемый Сэм.

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Его вскоре взяли на службу на авианосец "Арк ройял" (Ark Royal - "Королевский ковчег"). Тринадцатое ноября 1941 года стал для этого корабля несчастливой датой. Его атаковала немецкая подлодка U-81. Авианосец пошел на дно спустя сутки, но всех членов его экипажа удалось спасти.

Спасенных моряков доставляли в Гибралтар сначала на эсминце "Лайтнинг", а затем на "Легионе". Оба корабля тоже были уничтожены. Правда, гораздо позже. Счастливчик Сэм в это время на них не уже "служил".

Оставшиеся годы жизни он "проработал" в канцелярии генерал-губернатора Гибралтара. Затем отбыл в Великобританию и, вероятно, встретил старость в доме для морских ветеранов в Северной Ирландии.

Или попал в другие истории. Ведь у котов, как известно, девять жизней, а Сэм истратил только три.

Кот-счастливчик, переживший морские баталии, умер в год 10-летия окончания Второй мировой войны.

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