Пока вы спали: угрозы Трампа, ЧП с самолетом в Канаде и ажиотаж в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Глава Белого дома США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев. По его словам, это станет ответной реакцией на возможное вооруженное сопротивление Тегерана.

"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", — написал Трамп в Twitter.

Президент США также раскритиковал Тегеран за угрозы отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал "террористическим лидером".

Убийство иранского генерала обнажает слабость США>>>

Трамп, говоря о 52 американских заложниках, имел в виду захват посольства США в ноябре 1979 года, которое произошло после исламской революции в Иране. Тогда в руках протестующих, требовавших от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, оказались 66 человек, вскоре 13 из них были отпущены, остальные 52 заложника пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 году.

Загорелись шасси

Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси, сообщает телеканал CBC.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) 4 января 2020 г.

​Авиалайнер Bombardier Dash 8 должен был выполнить рейс из Монреаля в канадский Сегеней. После ЧП самолет в течение часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился.

Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В Кишиневе переполнены автовокзалы

На всех автовокзалах Кишинева наблюдается большой ажиотаж. Едва отпраздновав Новый год, столичные жители отправляются в села к родственникам или за границу, чтобы отметить Рождество по старому стилю. На северном вокзале в субботу было очень многолюдно. Чтобы обеспечить всех желающих транспортом, администрация увеличила количество рейсов.

Рождество по старому стилю отмечается 7 января. У бюджетников мини-каникулы, которые продлятся по 8 января.