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Donald Trump

Пока вы спали: угрозы Трампа, ЧП с самолетом в Канаде и ажиотаж в Кишиневе

© REUTERS / TOM BRENNER
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (323)
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Глава Белого дома США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев. По его словам, это станет ответной реакцией на возможное вооруженное сопротивление Тегерана. 

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
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"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", — написал Трамп в Twitter.

Президент США также раскритиковал Тегеран за угрозы отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал "террористическим лидером".

Убийство иранского генерала обнажает слабость США>>>

Трамп, говоря о 52 американских заложниках, имел в виду захват посольства США в ноябре 1979 года, которое произошло после исламской революции в Иране. Тогда в руках протестующих, требовавших от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, оказались 66 человек, вскоре 13 из них были отпущены, остальные 52 заложника пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 году.

Загорелись шасси 

Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси, сообщает телеканал CBC.

​Авиалайнер Bombardier Dash 8 должен был выполнить рейс из Монреаля в канадский Сегеней. После ЧП самолет в течение часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился.
Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В Кишиневе переполнены автовокзалы

На всех автовокзалах Кишинева наблюдается большой ажиотаж. Едва отпраздновав Новый год, столичные жители отправляются в села к родственникам или за границу, чтобы отметить Рождество по старому стилю. На северном вокзале в субботу было очень многолюдно. Чтобы обеспечить всех желающих транспортом, администрация увеличила количество рейсов.

Рождество по старому стилю отмечается 7 января. У бюджетников мини-каникулы, которые продлятся по 8 января.

 

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Самое интересное за ночь (323)


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