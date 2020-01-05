Тегеран ответил на угрозы президента США нанести удары по Ирану

Ранее Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест США в связи с угрозой американского президента Дональда Трампа нанести удары по Ирану.

Ранее президент США пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы со стороны Вашингтона прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

В иранский МИД был вызван посол Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране.

"Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протесты Ирана по поводу угроз, нарушающих международные нормы и право", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что подобные враждебные угрозы нападения на исторические объекты представляют собой военное преступление.

Убийство генерала

Операция против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса была проведена США в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. В результате они оба, а также еще несколько военных, погибли.

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Пентагон подтвердил ракетный удар, приведший к гибели Сулеймани и заявил, что решение было принято президентом Дональдом Трампом без уведомления Конгресса США. При этом в Вашингтоне в связи с этим заявили, что Сулеймани представлял прямую угрозу американцам.

Мир столкнулся с иной реальностью

После проведенной США операции по ликвидации генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью - убийством официального лица другим государством, этот шаг Вашингтона лежит вне каких-либо правовых рамок, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Нужно сказать, что американские военные действовали по приказу американских политиков. Нужно всем это помнить и понимать, что у американских политиков свои интересы, учитывая, что этот год предвыборный, мы об этом много раз говорили", - сказала Захарова.

По ее словам, с последствиями убийства Сулеймани придется разбираться всему миру, а не только региону.

Позиция России

Убийство американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции является грубым нарушением международного права.

Это отметили в ходе телефонных переговоров министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф.

Сергей Лавров также выразил соболезнования в связи с убийством американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе разговора отметили, что гибель Сулеймани в результате ракетного удара США может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Ранее свое мнение высказало Минобороны России. Убийство Сулеймани было названо "недальновидными шагами США", а также ведомство напомнило, что именно этот военный задолго до инициатив США начал борьбу с терроризмом в регионе.

В ЕС выступают за снижение напряженности

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью Сулеймани в результате американской спецоперации.

"Верховный представитель Жозеп Боррель обсудил в эти выходные с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом последние события в Ираке, поговорил о необходимости снижения напряженности в регионе и важности сохранения СВПД", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

"Жозеф Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель", - отмечается в заявлении. В ЕС добавили, что "Боррель выразил глубокую озабоченность по поводу недавнего усиления столкновений в Ираке, включая убийство генерала Касема Сулеймани".

"Он (Боррель) призвал Иран проявлять сдержанность и тщательно обдумывать любую реакцию во избежание дальнейшей эскалации, которая наносит ущерб всему региону и его населению", - говорится в заявлении.