В Минобороны России рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Российская сторона зафиксировала восемнадцать фактов нарушений в провинциях Идлиб , Латакия, Алеппо и Хама

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 19, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Латакия – пять, Алеппо – два, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – два, Латакия – два", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор. Военные предоставили сирийским жителям 250 продовольственных наборов общим весом 1,2 тонны.

В октябре прошлого года Россия и Турция также согласовали ввод подразделений российской военной полиции и погранслужбы Сирии на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира".

Стороны договорились, что войска РФ помогут вывести курдские отряды и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Впоследствии военная полиция ВС РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военнослужащими патрулирование в районе северной границы Сирии.

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