МИД Ирана: Тегеран примет решение, которое заставит США пожалеть

Тегеран не хочет войны с США, но готов к любой ситуации, об этом заявил официальный предствитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Иран ответит за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако власти примут такое решение, которое заставит "врага" пожалеть и при этом не приведет к войне, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Он также добавил, что Тегеран не стремится к войне с США, но готов к любой ситуации.

Мусави сообщил, что официальный Тегеран обратился в Совет Безопасности ООН.

"Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета Безопасности", — заявил Мусави.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В Тегеране эта новость вызвала негодование и многотысячные протесты. Так, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону за смерть Сулеймани.

В свою очередь Дональд Трамп пригрозил ракетными ударами сразу по 52 целям на территории Ирана в случае атак на американские позиции.