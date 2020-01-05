МИД Ирана: Тегеран примет решение, которое заставит США пожалеть

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Иран ответит за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако власти примут такое решение, которое заставит "врага" пожалеть и при этом не приведет к войне, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Он также добавил, что Тегеран не стремится к войне с США, но готов к любой ситуации.
"Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам", - сказал Мусави в ходе брифинга, отвечая на вопрос о вероятности начала войны между США и Ираном, передает РИА Новости.
Мусави сообщил, что официальный Тегеран обратился в Совет Безопасности ООН.
"Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета Безопасности", — заявил Мусави.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В Тегеране эта новость вызвала негодование и многотысячные протесты. Так, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону за смерть Сулеймани.
В свою очередь Дональд Трамп пригрозил ракетными ударами сразу по 52 целям на территории Ирана в случае атак на американские позиции.