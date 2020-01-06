Пока вы спали: США "просят" из Ирака, авария большегруза, штраф за секс на пляже

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Иностранное военное присутствие, дорожные происшествия, эсктремальный туризм - три сферы, из которых мы отобрали новости для сегодняшнего обзора.

Билет домой

В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса проголосовал за разрыв сотрудничества с международной коалицией по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" и требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие.

Вашингтон в ответ выразил свое разочарование, а американский президент Дональд Трамп заявил, что войска США не покинут Ирак, пока тот не заплатит за американскую авиабазу.

Iraq could become 'very dangerous' as US-Iran tensions ramp up, ex-US ambassador says https://t.co/EFt2ZJameW — CNBC (@CNBC) 6 января 2020 г.

​В понедельник исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди встретится с послом США в стране Мэттом Тьюллером, ожидается, что Махди проинформирует его о решении выслать американские войска из Ирака, сообщает телеканал CNBC.

Водитель уснул за рулем и фура перевернулась

Авария произошла на трассе Кишинев – Леушены.

© Sputnik / Miroslav Rotari Авария.

По данным Генерального инспектора чрезвычайных ситуаций, большегруз DAF, перевозивший грецкие орехи, вылетел с дороги и опрокинулся. Водитель, 65-летний мужчина, не смог самостоятельно покинуть поврежденную кабину. Его извлекла подоспевшая команда спасателей.

По предварительным данным полиции, водитель большегруза уснул за рулем.

Точную причину ДТП устанавливают правоохранительные органы.

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Как сообщили в туристической полиции, 19-летней девушке и 26-летнему мужчине пришлось заплатить по пять тысяч батт (чуть больше $330).

Суда по опубликованному полицией снимку, свою вину оба признали.

По данным издания, задержанные туристы находились в состоянии алкогольного опьянения.

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