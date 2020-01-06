Стало известно, сколько времени Помпео уговаривал Трампа убить Сулеймани

Как явствует из полученной WP информации, американский президент долгое время не соглашался на эту операцию. И не только он.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент США долгое время не соглашался на эту операцию. Военные также были против подобных мер: кампания по санкциям против Ирана привела к усилению напряженности в отношениях с Тегераном. Это, как отмечает издание, требовало все больше военных ресурсов на Ближнем Востоке.

Однако после 27 декабря ситуация изменилась: в результате обстрела на военной базе вблизи города Киркук в Ираке погиб гражданский подрядчик из США.

29 декабря Помпео, министр обороны США Марк Эспер и глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли встретились с Трампом. В результате обсуждений ответных мер президент согласился на ликвидацию Сулеймани.

В ночь на пятницу США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию. Во время нее погиб генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых в США считают причастными к организации нападения на дипмиссию.

МИД Ирака назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть военачальника.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK