Иран подготовил 13 сценариев мести Соединенным Штатам

По словам секретаря Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани, даже самый слабый из подготовленных сценариев "станет кошмаром для Америки".

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Напряжение в отношениях между США и Ираном продолжает нарастать. По заявлению секретаря Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани, Тегеран подготовил "13 сценариев мести США" за гибель генерала Касема Сулеймани, сообщает иранское агентство Fars.

По словам Шамхани, даже самый слабый из подготовленных сценариев "станет кошмаром для Америки".

Ранее во вторник парламент Ирана единогласно принял законопроект, который приравнивает армию США к террористическим организациям. Также этим документом элитному военному подразделению Ирана "Кудс" выделено 200 миллионов евро на проведение спецопераций.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон совершил тяжелейшее преступление, на которое последует ответ. © REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee "Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани 8

Возглавлявший "Кудс" генерал Касем Сулеймани, пользующийся огромной популярностью в Иране, был убит в ночь на 3 января в результате спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада.

В Вашингтоне считают Сулеймани причастным к организации нападения на американское посольство в столице Ирака 31 декабря 2019 года.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США выбрали 52 цели в Иране, в числе которых и места культурного наследия. Это число символизирует 52 американских заложника, захваченных Ираном в 1979 году.

Вместе с тем, ряд политиков и экспертов указывают, что международное право запрещает наносить удары по объектам культурного наследия.

Решение Трампа подвергается критике и со стороны некоторых американских военных экспертов, которые считают, что президент США без необходимости обострил ситуацию, приняв решение о ликвидации Сулеймани.

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