12:34 08 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Мигалка на полицейском автомобиле

Пока все спали: ДТП в Кишиневе, авиаудар Ирана по базам США и пожар в ТК

© Fotolia / Andranik123
В мире
Получить короткую ссылку
69911
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1628/36/16283642.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200108/28793121/poka-vse-spali-dtp-chisinau-aviaudar-irana-po-bazam-usa-i-pozhar-v-tts.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Вечером во вторник в молдавской столице произошла очередная авария. На этот раз столкнулись легковой автомобиль и автомобиль сотрудников правоохранительных органов.

Фотографии с места ДТП опубликовали в социальных сетях. Авария зарегистрирована на трассе, ведущей в аэропорт Кишинева. К счастью, никто не пострадал.

Иран ответил США

В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Иран выпустил по базам в Ираке, где расквартированы военнослужащие США, 15 баллистических ракет, 11 попали в цель, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Центральное командование ВС США. 

В Тегеране простились с генералом Сулеймани: народ требует мести
© Video : Sputnik / RUPTLY
В Тегеране простились с генералом Сулеймани: иранцы требуют отомстить

Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Атака прошла в две волны с разницей около часа. Десять ракет попали по территории базы Эйн-аль-Асад в провинции Анбар, одна - по территории базы в Эрбиле, еще четыре, выпущенных по базе в Эрбиле, не сработали должным образом.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что Трамп проинформирован об ударах и ведет консультации со своей командой советников. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана.

Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.

В заявлении пресс-службы иракской армии говорится, что иракские военные не пострадали в результате ракетных ударов со стороны Ирана.

"Никаких потерь среди иракских вооруженных сил не зафиксировано ", - говорится в документе

В заявлении сообщается, что с 1.45 по 2.15 по местному времени 8 января по иракской территории были выпущены 22 ракеты. 17 упали на военную базу Айн аль-Асад, в том числе, две ракеты не взорвались. Пять ракет упали в районе Эрбиля. "Все ракеты попали на объекты сил коалиции", - уточнили в иракских ВС.

Пожар в торговом комплексе

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению пожара привлечены 34 человека и 10 единиц техники.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Рождества Христова в городах России - яркие фото
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться