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Запуск иранских ракет, ударивших ночью по военным базам США в Ираке

Появилось видео запуска Ираном ракет, ударивших по военным базам США в Ираке

© AFP 2019 / HO
В мире
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https://ru.sputnik.md/world/20200108/28798302/video-zapusk-iran-raket-voennye-bazy-usa-irak.html

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за гибель в начале месяца иранского генерала Касема Сулеймани.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США "Айн-аль-Асад" на западе Ирака.

"На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани", — говорится в подписи к видео.

В ночь на среду, восьмое января, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за гибель в начале месяца иранского генерала Касема Сулеймани в районе международного аэропорта Багдада.

Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базе Эйн-аль-Асад, расположенной на западе Ирака, а также базе в Эрбиле, где находится контингент армии США.

© Sputnik / Mazyar Asadi
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По данным Press TV, жертвами стали около 80 человек. Однако в США эту информацию не подтверждают. Президент США Дональд Трамп сообщил, что "все в порядке".

В заявлении пресс-службы иракской армии говорится, что иракские военные не пострадали в результате ракетных ударов со стороны Ирана.

Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.

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