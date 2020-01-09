Пока все спали: пожар в Кишиневе, авария и ракеты в зеленой зоне Багдада

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Вечером 8 января произошел пожар на территории завода "Мезон", расположенного в столичном секторе Рышкановка.

По информации Sputnik, произошло возгорание электропроводки в четвертом блоке - в мастерской по росписи и гравировке бутылок, расположенной на первом этаже.

Звонок в единую службу спасения "112" поступил в 19.42. Пожар локализовали в 20.41.

По информации Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, огонь охватил площадь примерно в 200 квадратных метров. Жертв нет. На месте работали семь пожарных расчетов.

Завод "Мезон" на Рышкановке после тушения © Sputnik / Victor Ciobanu

Завод "Мезон" на Рышкановке после тушения © Sputnik / Victor Ciobanu

Завод "Мезон" на Рышкановке после тушения © Sputnik / Victor Ciobanu 1 / 3 © Sputnik / Victor Ciobanu Завод "Мезон" на Рышкановке после тушения

Авария в Новых Аненах

Один человек погиб, а еще трое пострадали в результате цепной аварии в селе Гура Быкулу Новоаненского района.

Всего в дорожно-транспортное происшествие попали три транспортных средства. Столкновение произошло в 18.53.

Полиция выясняет, что стало причиной аварии.

Ракеты упали в зеленой зоне Багдада

Никто не пострадал при падении двух ракет в зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе американское, сообщила пресс-служба иракских органов безопасности.

Пентагон об иранских ракетах

Телеканал Al-Mayadeen сообщал, что в районе были слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Иран запустил 16 баллистических ракет по военным базам в Ираке как минимум с трех позиций, 12 из них попали в цель. Об этом пишет Рейтер.

По словам Эспера, 11 ракет поразили авиабазу Айн аль-Асад, еще одна – базу в Эрбиле. Глава Пентагона сообщил, что были повреждены вертолет, палатки и парковочные площадки.

Эспер добавил, что американские вооруженные силы сохраняют боевую готовность.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Трагедия Австралии

Уже более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.

Профессор Крис Дикман установил, что более 800 миллионов животных стали жертвами пожаров в штате Новый Южный Уэльс, а суммарное число погибших в стране животных превысило отметку в миллиард.

Приведенные Дикманом цифры основаны на отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2007 год о влиянии расчистки земель на дикую природу Австралии. Используя эти цифры, авторы исследования установили средний уровень плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий в Новом Южном Уэльсе, после чего умножили оценки плотности на площадь растительности.

Проводившие исследование ученые использовали консервативные оценки, таким образом число погибших животных, возможно, существенно выше, следует из заявления.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK