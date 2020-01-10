Пока все спали: три землетрясения, признание США, расследование авиакатастрофы

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Сразу три землетрясения произошли в ночь на пятницу в румынских горах Вранча, свидетельствуют данные Национального института физики земли.

Первый толчок приборы зарегистрировали в 00.01 в Брашове. Очаг залегал на глубине 5 километров, а магнитуда составила 2,4. Спустя всего три минуты уже в уезде Вранча произошло новое землетрясение. Очаг на этот раз залегал на глубине 141 километра, а магнитуда равна 3. Третий толчок тоже произошел во Вранче, в 05.13. Магнитуда составила 2,8, а очаг был на глубине 100 километров.

В Молдове землетрясения такой силы, произошедшие в Румынии, не ощущаются.

Всего в Румынии с начала года произошли уже 9 подземных толчков.

Признание США

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал атаку на США иранский генерал Касем Сулеймани.

Американские военные 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Багдаде. Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы войска США, жертв не было.

"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел никаких деталей.

После убийства иранского генерала демократы и некоторые республиканцы в конгрессе потребовали от администрации США объяснить причины такого решения. Для них был проведен специальный закрытый брифинг, который, впрочем, не снял вопросы законодателей. В итоге в четверг палата представителей США, где большинство у демократов, приняла резолюцию, в которой ограничила права Трампа вести военные действия против Ирана. В Белом доме раскритиковали документ и заявили, что он не имеет силы закона и не обязателен к исполнению.

Расследование авиакатастрофы в Тегеране

Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в катастрофе, говорится в заявлении официального представителя правительства страны Али Рабии.

"Мы приветствуем участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли", - говорится в заявлении Рабии, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.

Рабии также посоветовал США отказаться от подачи ложной информации относительно трагедии.

Тегеран также попросил Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Его слова прозвучали после заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о том, что самолет мог быть сбит ракетой.

"(Иран - ред.) просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране", - говорится в сообщении Мусави.

Он также добавил, что Иран пригласил экспертов из Украины, представителей компании Boeing к участию в расследовании.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что нет оснований говорить, что украинский самолет был сбит ракетой, а Запад заранее решил назначить Иран виновным в этой трагедии.

Пожар в Коми

На НПЗ ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров.

Огонь было локализован в 23.20 на площади 800 "квадратов". Пострадал один человек, он госпитализирован.

Порядка 500 кубических метров нефтепродуктов вытекло при разгерметизации девяти емкостей при пожаре на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛа" в Ухте.

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