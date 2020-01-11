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Президент Ирана Хасан Роухани

Пока все спали: отдых президента, заявление Роухани и необычный вихрь

© Sputnik / Asatur Yesayants
В мире
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон опубликовал в субботу на своей странице в соцсети Facebook видеозапись отдыха в горах с семьей.

"Мечта детей о каникулах реализована - несколько дней в горах, на лыжах. Вместе с ними нашел время для спорта. Отдых заканчивается, возвращаемся с новыми силами домой, где есть много работы, где ждут важные решения", - написал Додон.

Заявление президента Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о необходимости устранить недостатки систем противовоздушной обороны после того, как иранские военные ошибочно сбили украинский самолет.

Военные сообщали, что приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

"Также необходимо устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны, принять необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись", - сказал президент Ирана, чье заявление было опубликовано на его официальном сайте.

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Иран признал, что сбил украинский Boeing, приняв его за вражеский самолет
Роухани пообещал довести до конца расследование катастрофы украинского самолета под Тегераном и привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление он сделал в субботу после того, как ВС Ирана сообщили о том, что самолет был сбит по ошибке.

"Мы должны завершить расследование, чтобы узнать все причины катастрофы и привлечь к ответственности виновных в этой непростительной ошибке", - приводит слова президента его пресс-служба.

Призыв Евросоюза

Евросоюз призвал Иран без промедления вернуться к выполнению ядерной сделки, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после внеочередного совета глав МИД стран союза.

На этом заседании, в частности, обсуждались Иран и Ирак.

"Мы призываем Иран вернуться к полному выполнению СВПД без промедления", - сказал он, вновь напомнив, что ЕС хотел бы сохранить ядерную сделку и сожалеет о выходе из неё Соединенных Штатов.

Примэрия муниципия Бельц
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"Без СВПД сегодня Иран был бы ядерной силой", - отметил он.

Необычное явление

Странное природное явление заметили на Фарерских островах. В Сети появилось видео необычного водного вихря, возникшего у скалистого берега.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как капли воды собираются в вихрь, который "вьется" около скал.

В комментариях отметили, что сначала приняли вихрь за струю воды, которая течет вверх по камням.

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