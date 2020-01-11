Пока все спали: отдых президента, заявление Роухани и необычный вихрь

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон опубликовал в субботу на своей странице в соцсети Facebook видеозапись отдыха в горах с семьей.

"Мечта детей о каникулах реализована - несколько дней в горах, на лыжах. Вместе с ними нашел время для спорта. Отдых заканчивается, возвращаемся с новыми силами домой, где есть много работы, где ждут важные решения", - написал Додон.

Заявление президента Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о необходимости устранить недостатки систем противовоздушной обороны после того, как иранские военные ошибочно сбили украинский самолет.

Военные сообщали, что приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

"Также необходимо устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны, принять необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись", - сказал президент Ирана, чье заявление было опубликовано на его официальном сайте.

Роухани пообещал довести до конца расследование катастрофы украинского самолета под Тегераном и привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление он сделал в субботу после того, как ВС Ирана сообщили о том, что самолет был сбит по ошибке.

"Мы должны завершить расследование, чтобы узнать все причины катастрофы и привлечь к ответственности виновных в этой непростительной ошибке", - приводит слова президента его пресс-служба.

Призыв Евросоюза

Евросоюз призвал Иран без промедления вернуться к выполнению ядерной сделки, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после внеочередного совета глав МИД стран союза.

На этом заседании, в частности, обсуждались Иран и Ирак.

"Мы призываем Иран вернуться к полному выполнению СВПД без промедления", - сказал он, вновь напомнив, что ЕС хотел бы сохранить ядерную сделку и сожалеет о выходе из неё Соединенных Штатов.

Необычное явление

"Без СВПД сегодня Иран был бы ядерной силой", - отметил он.

Странное природное явление заметили на Фарерских островах. В Сети появилось видео необычного водного вихря, возникшего у скалистого берега.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как капли воды собираются в вихрь, который "вьется" около скал.

В комментариях отметили, что сначала приняли вихрь за струю воды, которая течет вверх по камням.

Exceptional video of the vortex forming along the cliff of Beinisvørð - a 470 m high sea cliff, the highest sea cliff in Suðuroy, the Faroe Islands on Jan 6th, 2020. We thank Helen Wang for the report, the video was recorded by her brother Samy Jacobsen - posted with permission. pic.twitter.com/FMALjZpvSt — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 8 января 2020 г.

​Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK