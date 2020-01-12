Пока все спали: захват заложников, перемирие в Ливии, кража у Maruv

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. В селе Мэлэештий Векь Криулянского района 62-летний мужчина в результате пьяной ссоры ранил двух собутыльников и взял их в заложники.

Инцидент произошел вечером в субботу. В каждого из 54-летних односельчан он несколько раз выстрелил. Ранил злоумышленник и супругу одного из своих гостей, но женщине удалось убежать.

В итоге правоохранительные органы провели спецоперацию и смогли задержать агрессора. Жертвы в тяжелом состоянии находятся в больнице.

"Быстрые и профессиональные действия полицейских. Благодарю сотрудников "Fulger" за эффективность и работу", - сказал премьер Ион Кику, комментируя произошедшее.

Прекращение огня

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени (совпадает с кишиневским), говорится в заявлении ЛНА.

"Главное командование ЛНА объявляет о прекращении огня с 00.00 местного времени 12 января на западе страны, другая сторона тоже должна придерживаться этого перемирия. В случае его нарушения будет жесткий ответ", - заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, слова которого приводятся в заявлении.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар заявил, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое его армия ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявил в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

СМИ сообщили, что подконтрольные правительству национального согласия (ПНС) Ливии силы нарушили перемирие в Ливии.

"Группировки (сил ПНС - ред.) нарушили перемирие с использованием всех видов вооружений, в частности артиллерии, больше, чем по одному направлению, но мы все еще привержены сделанному генеральным командованием операциями на западе страны заявлению о намерении соблюдать перемирие и ожидаем новых указаний с его стороны", - приводит слова генерала ЛНА Аль-Мабрука аль-Газви ливийское издание Al-Marsad.

Maruv ограбили

При этом официальных заявлений от главного командования ЛНА пока не было.

Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в Киеве. Об этом исполнительница рассказала в Instagram Stories.

"Только что у меня из машины украли сумку с документами, всеми новогодними подарками", - рассказала певица.

Инцидент, по словам Корсун, произошел в Киеве на улице Богдана Хмельницкого. При этом она обратилась к поклонникам с просьбой отыскать свидетелей произошедшего.

Для певицы это третий подобный случай за последний год. В марте прошлого года Корсун рассказала, что в киевском аэропорту Борисполь из ее багажа украли бижутерию. Аналогичный инцидент произошел в апреле в том же аэропорту: тогда неизвестные вскрыли чемодан певицы и похитили ее вещи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK