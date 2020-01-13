Пока вы спали: второй пожар на "Мезоне", отставка Хаджимба и королевский совет

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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. В здании бывшего завода "Мезон" снова произошел пожар. Второй раз за неделю.

На место происшествие оперативно прибыли пожарные и полиция Рышкановки. Огонь потушили быстро. В помещении никого не было. Жертв нет.

Первый пожар произошел 8 января - в мастерской по росписи и гравировке бутылок.

Первой возможной причиной является короткое замыкание в электросети. Еще одна версия - преднамеренный поджог, а третье предположение - нарушение технологического процесса. Окончательная причина пожара должна быть установлена в отчете после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что огонь охватил площадь примерно в 200 квадратных метров, а для его ликвидации потребовались силы 55 пожарных и спасателей с 10 спецмашинами.

Сам ушел

Рауль Хаджимба подал в отставку с поста президента Абхазии, заявил вице-президент республики Аслан Барциц.

"Да, во имя того, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая-то стабильность была, он принял решение подписать соответствующий документ", — отметил он.

Документ вступает в силу немедленно. Что касается возможного участия Хаджимбы в повторных выборах, Барциц ответил: "Это мы решим".

По словам вице-президента, в республику также прибыл помощник российского лидера Владислав Сурков, "чтобы уладить ситуацию".

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Позднее ЦИК назначил повторные выборы на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.

Перед этим парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что такое предложение выдвинуто в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе.

Королева не в восхищении

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание с родственниками в связи с отказом герцога и герцогини Сассекских - принца Гарри и его жены Меган Маркл от полномочий старших членов королевской фамилии.

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth, pool Королева Великобритании Елизавета II

Герцоги Сассекские 8 января в своем аккаунте в Instagram сообщили, что намерены отказаться от части своих церемониальных обязанностей и привилегий, а также зарабатывать самостоятельно.

Британские СМИ сообщают, что близкие к королевской семье, такой поступок внука сильно расстроил Елизавету.

Заседание пройдет 13 января, в нем примут участие, кроме самой королевы и принца Гарри, также его отец принц Чарльз и брат принц Уильям. Меган находится в Канаде, но, как сообщается, она может участвовать в обсуждении по телефону.

Советоваться, что делать по этому поводу, королевская семья будет в поместье Сандрингем.

Гарри прибудет на встречу в Норфолк, на которой также будут присутствовать его отец и брат принцы Чарльз и Уильям. Меган же сейчас находится в Канаде и поучаствует в разговоре по телефону.