Главы противоборствующих армий Ливии встретятся в Москве

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить огонь, перемирие между противоборствующим сторонами началось в ночь на воскресенье, 12 января.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Москва предоставит площадку для переговоров главы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтар и премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, об этом стало известно накануне. В понедельник Хафтар прибыл в Москву, передает РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января, а также немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар приветствовал эту инициативу, но пообещал продолжить наступление на ливийскую столицу. Саррадж также выступил за перемирие, но с условием отвода подразделений армии Хафтара, которая с апреля прошлого года ведет наступление на столицу страны Триполи.

Ливия "раскололась" на две части после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. На востоке заседает избранный народом парламент, который сотрудничает с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром (в прошлом - союзником Каддафи). В ливийской столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС), которое возглавляет Файез Саррадж.