Блумберг рассказал, что готов "избавиться от Трампа"

Миллиардер Майкл Блумберг, который выдвинулся на выборы президента США от Демократической партии, не исключил, что потратит на президентскую гонку миллиард долларов.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Американский миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг готов тратить крупные суммы денег ради победы над действующим президентом США Дональдом Трампом на выборах в 2020 году. Об этом он заявил в ходе встречи с избирателями, сообщает издание The New York Times.

"Моя главная цель — избавиться от Дональда Трампа. Я трачу все свои деньги, чтобы избавиться от Трампа...", - сказал Блумберг.

Он подчеркнул, что готов потратить миллиард долларов из собственных средств. Даже если он не станет кандидатом, то профинансирует избирательную кампанию соперника-демократа, который выиграет праймериз.

Блумберга считают одним из богатейших людей мира, он участвует в предвыборной гонке как представитель демократов. По данным, которые приводят СМИ, он уже потратил на телевизионную рекламу более 200 миллионов долларов.

С 2003 по 2013 Блумберг был мэром Нью-Йорка - предвыборная кампания тогда ему обошлась в 73 миллиона собственных денег. Более с тех пор он ни на какие должности не баллотировался.