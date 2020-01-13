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Кандидат в президенты США Майкл Блумберг

Блумберг рассказал, что готов "избавиться от Трампа"

© REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY
В мире
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Миллиардер Майкл Блумберг, который выдвинулся на выборы президента США от Демократической партии, не исключил, что потратит на президентскую гонку миллиард долларов.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Американский миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг готов тратить крупные суммы денег ради победы над действующим президентом США Дональдом Трампом на выборах в 2020 году. Об этом он заявил в ходе встречи с избирателями, сообщает издание The New York Times. 

"Моя главная цель — избавиться от Дональда Трампа. Я трачу все свои деньги, чтобы избавиться от Трампа...", - сказал Блумберг.

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Он подчеркнул, что готов потратить миллиард долларов из собственных средств. Даже если он не станет кандидатом, то профинансирует избирательную кампанию соперника-демократа, который выиграет праймериз.

Блумберга считают одним из богатейших людей мира, он участвует в предвыборной гонке как представитель демократов. По данным, которые приводят СМИ, он уже потратил на телевизионную рекламу более 200 миллионов долларов.

С 2003 по 2013 Блумберг был мэром Нью-Йорка - предвыборная кампания тогда ему обошлась в 73 миллиона собственных денег. Более с тех пор он ни на какие должности не баллотировался.



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