Самолеты будущего: что Россия противопоставит США в "воздушной гонке"

В американском издании Military Watch на основании анализа современных российских технологий предсказали, какие новинки могут в будущем появиться в российских воздушно-космических силах (ВКС РФ). При составлении прогноза американцы учитывали, что советское наследие в конструировании самолетов себя исчерпало и Россия создаст что-то принципиальное новое, кардинально отличающееся от нынешних самолетов. Американские эксперты полагают, что их военный потенциал также вырастет в разы. В число потенциально новых разработок Military Watch включили пять самолетов, передает Sputnik Латвия.

ПАК ДА

Первым в списке будущего ВКС РФ упоминается ПАК ДА – стратегический ракетоносец. Авторы отмечают, что подобный проект стратегического бомбардировщика имеется и у США. Невидимка B-21 Raider находится в разработке, но еще не доведен до этапа построения прототипа. Китай в стороне от мировых лидеров вооружения не остался. У него тоже имеется своя разработка – Xian H-20.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation Дозаправка в воздухе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время выполнения боевой задачи по нанесению ударов крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии

Все самолеты имеют сходные характеристики: построены по аэродинамической схеме "летающее крыло" и имеют комплекс способов снижения заметности. Аэродинамическая схема "летающее крыло" обеспечивает возможность высокой ракетно-бомбовой нагрузки и значительную дальность полета. Недостаток таких самолетов – дозвуковая скорость. Российский самолет ПАК ДА имеет одну особенность, которая отличает его от других в лучшую сторону: крылатые ракеты с дальностью полета свыше 5 тыс. км и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

ПАК ДП

Следующим в списке российских военных самолетов, по мнению американских экспертов, стоит перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП). Предполагается, что "МиГ" создаст гиперзвуковой самолет с элементами искусственного интеллекта. В сочетании со сверхдальнобойными ракетами "воздух-воздух" ПАК ДП сможет уничтожать истребители противника на дальних подступах и спутники в ближнем космосе.

МиГ-36

Следующему гипотетическому самолету Military Watch присвоил имя "МиГ-36". Это будет средний истребитель, представляющий новое пятое поколение самолетов. Новая машина, по мнению американских экспертов, будет иметь "облизанную" форму, что должно снизить вероятность обнаружения. Приятным бонусом будет его невысокая стоимость в сочетании с эффективностью, что обеспечит ему высокий спрос у международных заказчиков.

Су-60

Мощный российский истребитель Су-57 будет усовершенствован, и в результате будет создана новая модель самолета, который будет относиться к шестому поколению.

В числе возможных модификаций – переход на новый двигатель, обеспечивающий большую тягу как в крейсерском, так и в форсажном режиме, а также доработки планера с целью уменьшить возможность обнаружения как в электромагнитном, так и в инфракрасном спектрах. Усилят боевые возможности самолета гиперзвуковые ракеты и боевой лазер.

Як-150

Последний по счету, но не по значимости в списке американских экспертов – палубный самолет с вертикальным взлетом и посадкой Як-150. Он мог бы стать преемником самолета Як-141, главные особенности которого легли бы в основу этого проекта. В перспективе СВВП Як-150 будет обладать самым эффективным радиоэлектронным оборудованием, мощным вооружением и низким уровнем заметности.