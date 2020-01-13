12:55 13 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.33
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Самолеты будущего: что Россия противопоставит США в "воздушной гонке"

© Sputnik /
В мире
Получить короткую ссылку
105 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2883/62/28836269.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200113/28835131/samolety-budushchego-chto-rossiya-protivopostavit-ssha-v-vozdushnoj-gonke.html

Какие новинки можно ожидать от отечественного военно-промышленного комплекса, рассказали в американском издании Military Watch.

В американском издании Military Watch на основании анализа современных российских технологий предсказали, какие новинки могут в будущем появиться в российских воздушно-космических силах (ВКС РФ). При составлении прогноза американцы учитывали, что советское наследие в конструировании самолетов себя исчерпало и Россия создаст что-то принципиальное новое, кардинально отличающееся от нынешних самолетов. Американские эксперты полагают, что их военный потенциал также вырастет в разы. В число потенциально новых разработок Military Watch включили пять самолетов,  передает Sputnik Латвия.

ПАК ДА

Первым в списке будущего ВКС РФ упоминается ПАК ДА – стратегический ракетоносец. Авторы отмечают, что подобный проект стратегического бомбардировщика имеется и у США. Невидимка B-21 Raider находится в разработке, но еще не доведен до этапа построения прототипа. Китай в стороне от мировых лидеров вооружения не остался. У него тоже имеется своя разработка – Xian H-20.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
Дозаправка в воздухе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время выполнения боевой задачи по нанесению ударов крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии

Все самолеты имеют сходные характеристики: построены по аэродинамической схеме "летающее крыло" и имеют комплекс способов снижения заметности. Аэродинамическая схема "летающее крыло" обеспечивает возможность высокой ракетно-бомбовой нагрузки и значительную дальность полета. Недостаток таких самолетов – дозвуковая скорость. Российский самолет ПАК ДА имеет одну особенность, которая отличает его от других в лучшую сторону: крылатые ракеты с дальностью полета свыше 5 тыс. км и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

ПАК ДП

Следующим в списке российских военных самолетов, по мнению американских экспертов, стоит перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП). Предполагается, что "МиГ" создаст гиперзвуковой самолет с элементами искусственного интеллекта. В сочетании со сверхдальнобойными ракетами "воздух-воздух" ПАК ДП сможет уничтожать истребители противника на дальних подступах и спутники в ближнем космосе.

МиГ-36

Следующему гипотетическому самолету Military Watch присвоил имя "МиГ-36". Это будет средний истребитель, представляющий новое пятое поколение самолетов. Новая машина, по мнению американских экспертов, будет иметь "облизанную" форму, что должно снизить вероятность обнаружения. Приятным бонусом будет его невысокая стоимость в сочетании с эффективностью, что обеспечит ему высокий спрос у международных заказчиков.

Су-60

Мощный российский истребитель Су-57 будет усовершенствован, и в результате будет создана новая модель самолета, который будет относиться к шестому поколению.

В числе возможных модификаций – переход на новый двигатель, обеспечивающий большую тягу как в крейсерском, так и в форсажном режиме, а также доработки планера с целью уменьшить возможность обнаружения как в электромагнитном, так и в инфракрасном спектрах. Усилят боевые возможности самолета гиперзвуковые ракеты и боевой лазер.

Як-150

Последний по счету, но не по значимости в списке американских экспертов – палубный самолет с вертикальным взлетом и посадкой Як-150. Он мог бы стать преемником самолета Як-141, главные особенности которого легли бы в основу этого проекта. В перспективе СВВП Як-150 будет обладать самым эффективным радиоэлектронным оборудованием, мощным вооружением и низким уровнем заметности.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Завораживающая красота: фото победителей конкурса "Дикая природа России-2019"
Вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя – гость радиостудии Sputnik Молдова
Вице-премьер по реинтеграции – гость радиостудии Sputnik Молдова
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться