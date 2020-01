Самолеты будущего: что Россия противопоставит США в "воздушной гонке"

В американском издании Military Watch на основании анализа современных российских технологий предсказали, какие новинки могут в будущем появиться в российских воздушно-космических силах (ВКС РФ). При составлении прогноза американцы учитывали, что советское наследие в конструировании самолетов себя исчерпало и Россия создаст что-то принципиальное новое, кардинально отличающееся от нынешних самолетов. Американские эксперты полагают, что их военный потенциал также вырастет в разы. В число потенциально новых разработок Military Watch включили пять самолетов, передает Sputnik Латвия.

Первым в списке будущего ВКС РФ упоминается ПАК ДА – стратегический ракетоносец. Авторы отмечают, что подобный проект стратегического бомбардировщика имеется и у США. Невидимка B-21 Raider находится в разработке, но еще не доведен до этапа построения прототипа. Китай в стороне от мировых лидеров вооружения не остался. У него тоже имеется своя разработка – Xian H-20.

Дозаправка в воздухе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время выполнения боевой задачи по нанесению ударов крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии