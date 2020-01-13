МИД Австрии раскритиковал санкции США против "Северного потока – 2"

Глава министерства назвал ограничительные меры "неприемлемыми", а также подчеркнул, что проект способствует диверсификации энергоснабжения

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал в интервью газете Die Presse санкции США против "Северного потока – 2".

Министр заявил, что такие действия Вашингтона являются неприемлемыми. Он также подчеркнул, что "Северный поток – 2" способствует диверсификации энергоснабжения Европы и никак не ущемляет интересов Украины.

По словам Шалленберга, Вашингтон даже не скрывает, что его критика проекта основывается на экономических притязаниях. Также министр рассказал, что "у Европы другие интересы" относительно желания США наладить поставки своего СПГ в регион.

При этом Шалленберг подчеркнул, что у США и Европы одинаковые ценности, но поскольку "мир стал многополярным", уже нельзя использовать "методы 30-летней давности".

Ранее по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток – 2" необходимо довести до конца, и отметила, что он полностью легитимирован новым европейским законодательством.

Санкции против "Северного потока – 2"

Президент США Дональд Трамп ранее подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусматриваются ограничительные меры против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Под угрозой американских санкций компания Allseas, которая занималась глубоководной укладкой труб, заявила о приостановке работ.

Однако в Минэнерго РФ заявили, что проект может быть завершен с помощью российского судна-трубоукладчика "Академик Черский".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Их проложат через исключительные экономические и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против проекта выступают США и Украина. Вашингтон хочет занять европейский рынок со своим СПГ, а Украина боится потерять транзит.

Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия относится к газопроводу исключительно как к экономическому проекту. В Москве призывают не воспринимать его как инструмент влияния. Строительство "Северного потока – 2" активно поддерживают Германия, Австрия и Норвегия.