Пока вы спали: разговор Путина и Меркель, пожары в Австралии, смерть режиссера

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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию обсудили по телефону президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин рассказал немецкому канцлеру об итогах прошедших в Москве межливийских переговоров, в ходе которых было подписано соглашение о перемирии со стороны ряда сторон конфликта.

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию кризисной ситуации в стране.

Ожидается, что глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар подпишет его во вторник.

Саррадж и Хафтар приняли участие в переговорах в Москве, которые начались 13 января под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции. 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы.

Австралия в дыму

В Австралии продолжают бушевать пожары, они начались еще в октябре прошлого года. Сейчас дышать воздухом в Мельбурне стало опасно, передают местные СМИ.

По данным мониторинга качества воздуха, уровень загрязнения в ряде районов Мельбурна превысил показатели некоторых городов с наиболее низким качеством воздуха.

В результате было уничтожено более 8,5 миллионов гектаров леса, около трех тысяч жилых домов, более 20 человек погибло. На юго-восточном побережье страны происходит масштабная эвакуация, в некоторых районах тушить огонь с воздуха невозможно из-за сильного задымления.

По некоторым данным, в огне погибло более миллиарда животных. В частности, популяция коал пострадала настолько сильно, что они могут быть "занесены в список видов, находящихся под угрозой уничтожения", об этом заявили в министерстве охраны окружающей среды.

Не стало легенды

В США в возрасте 80 лет умер советский режиссер Константин Бромберг. Некролог режиссера опубликован на сайте мемориальной часовни Hebrew Memorial Chapel, расположенной в пригороде Чикаго. Причина смерти - инсульт.

Бромберг - автор таких культовых советских фильмов, как "Приключения Электроника" и "Чародеи".

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. Он несколько лет был корреспондентом в новостном агентстве, а 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа и стал работать режиссером на телевидении.

В конце 1980-х годов он начал сотрудничать с телеканалом CNN и в конце 1990-х эмигрировал в США.