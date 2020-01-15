Пока вы спали: взрыв в Испании, удар по базе США и память о Штефане Петраке

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. На испанском нефтехимическом заводе IQOXE во вторник веченом произошел взрыв, начался пожар. Власти провинции Таррагона сообщили об одном погибшем. Еще два человека получили серьезные травмы. Они госпитализированы. Пожарные расчеты пытаются справиться с мощным пожаром, который начался после взрыва, передает РИА Новости с ссылкой на местные СМИ.

Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14 января 2020 г.

​Прицельный удар

По военной базе США "Эт-Тажи", которая расположена на севере Багдада, был нанесен ракетный удар. Обстрел велся из установок типа "Катюша". При инциденте никто не погиб, отмечает РИА Новости.

Ранее другая американская военная база также была обстреляна, о жертвах не сообщается.

В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Воспоминания о Штефане

В Молдове скорбят о певце Штефане Петраке. Печальная весть пришла в понедельник утром. Люди искусства, актеры, поклонники и друзья выражают соболезнования в связи с уходом талантливого исполнителя.

Известный российский музыкант, заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший рассказал в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова о сотрудничестве и дружбе со Штефаном Петраке.

"Штефан был очень талантливым человеком, щедро одаренным. Он сам сочинял замечательные песни. Я помню, как меня потрясла музыка, которую он написал на стихи Константина Симонова "Жди меня". Это была первая песня из тех, что я услышал в авторстве Штефана", - вспоминает Пресняков-старший.

В четверг, 16 января, состоится прощание c Прометеем молдавской эстрады, - Штефаном Петраке.