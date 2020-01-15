Рейтинг "лучших стран": Молдовы там нет, соседи представлены, Россия идет вверх

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Швейцария, Канада и Япония заняли три верхние строчки в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report среди 73 "лучших стран мира".
Исследование - плод совместной работы издания с Университетом Пенсильвании и компанией BAV Group.
При составлении рейтинга были проанализированы около двадцати позиций, касающихся ситуации в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.
Из бывших советских стран в списке присутствуют Эстония (55-я строчка), Литва (59-я), Азербайджан (61-я), Латвия (62-я), Казахстан (66-я), Украина (68-я), Белоруссия (70-я).
Румыния расположилась на 54-й позиции.
Молдова в опубликованном U.S. News & World Report рейтинге "лучших стран мира" отсутствует.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK