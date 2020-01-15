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Рейтинг "лучших стран": Молдовы там нет, соседи представлены, Россия идет вверх

© CC0 / Pixabay / Free-Photos
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Sputnik Молдова
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Составители классификации учитывали около двадцати позиций, в том числе ситуацию в сфере политики, экономики, социума, туризма, культуры.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Швейцария, Канада и Япония заняли три верхние строчки в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report среди 73 "лучших стран мира".

Исследование - плод совместной работы издания с Университетом Пенсильвании и компанией BAV Group.

При составлении рейтинга были проанализированы около двадцати позиций, касающихся ситуации в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.

G20
© Sputnik / Илья Питалев
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Россия поступательно улучшает свою позицию в этом ранг-листе. Если в 2018 году она была 26-й, а в 2019-м - 24-й, то теперь поднялась еще на одну ступеньку.

Из бывших советских стран в списке присутствуют Эстония (55-я строчка), Литва (59-я), Азербайджан (61-я), Латвия (62-я), Казахстан (66-я), Украина (68-я), Белоруссия (70-я).

Румыния расположилась на 54-й позиции.

Молдова в опубликованном U.S. News & World Report рейтинге "лучших стран мира" отсутствует.

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