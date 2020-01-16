Лавров: Ливии еще далеко до восстановления государственности

И.О. главы МИД России Сергей Лавров отметил, что сохраняется необходимость в политической координации в ближневосточном регионе.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Безрассудные действия США на Ближнем Востоке привели к катастрофическим последствиям, заявил в четверг и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров находится с визитом в Узбекистане, у него состоялись переговоры с главой МИД этой страны Абдулазизом Камиловым, передает РИА Новости . Кроме того, запланированы и другие встречи. Также руководитель российского внешнеполитического ведомства пообщался со студентами филиала МГИМО МИД России в Ташкенте.

"Необходимость в том, чтобы политическая координация улучшалась и совершенствовалась, конечно, она на лицо. К сожалению, в условиях, когда безрассудные, прямо назовем их, действия наших американских коллег и их ближайших союзников привели к катастрофическим последствиям в ближневосточном регионе. Был разрушен Ирак... Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность этой страны была восстановлена", - заявил Лавров, выступая перед студентами.

Узбекистан - последний пункт маршрута в рамках турне Лаврова по Азии. Ранее и.о. главы МИД России посетил с рабочими визитами Шри-Ланку и Индию.

Лавров также встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений, состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.