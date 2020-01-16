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Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте. Справа - министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

Лавров: попытки пересмотра решения Нюрнбергского трибунала - опасная тенденция

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами Ташкентского филиала МГИМО МИД РФ отметил, что такие попытки достаточно активны в ряде стран.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Попытки пересмотра решения Нюрнбергского трибунала недопустимы, с этой опасной тенденцией необходимо бороться. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает Sputnik Узбекистан.

И. о. министра иностранных дел России прибыл с официальным визитом в Ташкент вечером 15 января. Он  провел переговоры с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым, а также был принят главой республики Шавкатом Мирзиёевым, встретился со студентами вузов.

"Конечно же, недопустимо пытаться ревизовать решения Нюрнбергского трибунала. Такие попытки мы сейчас наблюдаем достаточно активные в целом ряде стран. К сожалению, стран Евросоюза, которые постоянно презентуют себя как образец демократии. Тенденция очень опасная, и с ней надо бороться, надо ей противодействовать", — заявил Лавров, выступая перед студентами Ташкентского филиала МГИМО. 
Сергей Лавров, архивное фото
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Нюрнбергский процесс — судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран — членов Антигитлеровской коалиции.

Сейм Польши ранее принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Ее авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".



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