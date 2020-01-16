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Карина Цуркан

Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан выпустили из СИЗО

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik Молдова
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Карине Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, запрещено покидать дом ночью, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями".

КИШИНЕВ, 16 янв - Spunik. Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, освобождена из СИЗО. Об этом сообщил ее адвокат Евгений Смирнов.

Цуркан - уроженка Молдовы, ранее она входила в состав правления "Интер РАО". Летом 2018 года ее арестовали по обвинению в шпионаже.

"Ей избран запрет определенных действий - в частности, запрещено покидать дом ночью, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями", - цитирует адвоката Цуркан Евгения Смирнова РИА Новости.

Рассмотрение жалобы на арест К. Цуркан, архивное фото.
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Цуркан обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".



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