11:59 17 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Скорая помощь

Пока вы спали: инцидент в Каушанах,правда об освобождении Польши

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (328)
45920
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1639/93/16399340.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200117/28888545/Poka-vy-spali-intsident-v-Kaushanakhpravda-ob-osvobozhdenii-Polshi.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik.  Четыре человека попали в больницу после того, как в кабинете химии лицея "Мештерул Маноле" в селе Салкуца Каушанского района упала полка с химическими кислотами. 

Пистолет
© CC0 / Pixabay / zgmorris13
Карабинер застрелил 23-летнего молодого человека – подробности ЧП в Бельцах

Полиция сообщила, что преподаватель химии протирала пыль в шкафу с реагентами. В один момент полка рухнула, а содержимое трёх сосудов с химическими веществами вступили в реакцию, тем самым спровоцировав выделение ядовитых паров, передает телеканал tvc.md

В результате произошедшего преподаватель, лаборантка и уборщица были госпитализированы с химическим отравлением. Ещё один педагог получил химический ожог правой руки. О состоянии пострадавших пока не сообщается. Все обстоятельства инцидента предстоит установить правоохранителям.

Рассекреченные документы

На сайте минобороны России опубликованы рассекреченные документы об освобождении Варшавы от гитлеровцев.

В разделе под названием "Варшава в огне" размещены сведения о Варшавском восстании, которое длилось с 1 августа по 2 октября 1944 года и было подавлено немецко-фашистскими войсками.

Опубликованы фотографии из фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта и наградные материалы. Также приведена информация об экономической помощи, оказанной с августа 1944 года до мая 1945 года Советским Союзом Польской Республике. Из рассекреченных документов можно узнать, что не менее 500 англичан и американцев были убиты в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны.

Восстановление здания нынешней мэрии Кишинева после освобождения Молдовы от фашистов
© Photo : locals.md
Рассекречены документы о жизни в Молдавии в период фашистской оккупации

Документы подтверждают попытки командования Красной Армии поддержать восставших поставками оружия, горючего и продовольствия, а также разведывательными данными и артиллерийскими ударами.
Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. 

"Уплыл в Валинор"

Скончался Кристофер Толкин, сын знаменитого английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, автора трилогии "Властелин колец".  Толкин умер в больнице во французском департаменте Вар в возрасте 95 лет. Последние несколько лет он жил на юго-востоке Франции. Согласно желанию Толкина, натурализованного француза, его похоронят на юге страны.

Кристофер Толкин был автором многих оригинальных карт Средиземья, которыми были проиллюстрированы первые издания "Властелина колец" в 1950-х годах.

После смерти отца Кристофер Толкин доработал черновики своего отца и опубликовал его незавершенные книги "Сильмариллион", "Дети Хурина", "Берен и Лутиэн" и 12-томную "Историю Средиземья".

До 2017 года Кристофер Толкин возглавлял компанию Tolkien Estate, обладавшую авторскими правами на произведения Джона Рональда Руэла Толкина

Кристофер Толкин защищал наследие своего отца и при этом был недоволен "коммерциализацией" его произведений: он широко критиковал экранизацию "Властелина колец" новозеландского кинорежиссера Питера Джексона, получившую множество премий "Оскар".

Тема:
Самое интересное за ночь (328)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мисс Америка 2006 Дженнифер Берри после победы на конкурсе красоты.
"Мисс Америка" — у всех истерика: самые эмоциональные кадры с конкурса
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться