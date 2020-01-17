Пока вы спали: инцидент в Каушанах,правда об освобождении Польши

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Четыре человека попали в больницу после того, как в кабинете химии лицея "Мештерул Маноле" в селе Салкуца Каушанского района упала полка с химическими кислотами.

Полиция сообщила, что преподаватель химии протирала пыль в шкафу с реагентами. В один момент полка рухнула, а содержимое трёх сосудов с химическими веществами вступили в реакцию, тем самым спровоцировав выделение ядовитых паров, передает телеканал tvc.md

В результате произошедшего преподаватель, лаборантка и уборщица были госпитализированы с химическим отравлением. Ещё один педагог получил химический ожог правой руки. О состоянии пострадавших пока не сообщается. Все обстоятельства инцидента предстоит установить правоохранителям.

Рассекреченные документы

На сайте минобороны России опубликованы рассекреченные документы об освобождении Варшавы от гитлеровцев.

В разделе под названием "Варшава в огне" размещены сведения о Варшавском восстании, которое длилось с 1 августа по 2 октября 1944 года и было подавлено немецко-фашистскими войсками.

Опубликованы фотографии из фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта и наградные материалы. Также приведена информация об экономической помощи, оказанной с августа 1944 года до мая 1945 года Советским Союзом Польской Республике. Из рассекреченных документов можно узнать, что не менее 500 англичан и американцев были убиты в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны.

Документы подтверждают попытки командования Красной Армии поддержать восставших поставками оружия, горючего и продовольствия, а также разведывательными данными и артиллерийскими ударами.

Отмечается, что новый исторический раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.

"Уплыл в Валинор"

Скончался Кристофер Толкин, сын знаменитого английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, автора трилогии "Властелин колец". Толкин умер в больнице во французском департаменте Вар в возрасте 95 лет. Последние несколько лет он жил на юго-востоке Франции. Согласно желанию Толкина, натурализованного француза, его похоронят на юге страны.

Кристофер Толкин был автором многих оригинальных карт Средиземья, которыми были проиллюстрированы первые издания "Властелина колец" в 1950-х годах.

После смерти отца Кристофер Толкин доработал черновики своего отца и опубликовал его незавершенные книги "Сильмариллион", "Дети Хурина", "Берен и Лутиэн" и 12-томную "Историю Средиземья".

До 2017 года Кристофер Толкин возглавлял компанию Tolkien Estate, обладавшую авторскими правами на произведения Джона Рональда Руэла Толкина

Кристофер Толкин защищал наследие своего отца и при этом был недоволен "коммерциализацией" его произведений: он широко критиковал экранизацию "Властелина колец" новозеландского кинорежиссера Питера Джексона, получившую множество премий "Оскар".