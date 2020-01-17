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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию.

Путин нацелен на "перемены и реформы": опрос ВЦИОМ

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Это мнение превалирует в ответах респондентов, как и уверенность, что глава государства понимает реальные проблемы граждан страны.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Послание Федеральному собранию свидетельствует о стремлении президента России Владимира Путина к обновлению действующей государственной системы, так считают почти половина участников социологического замера ВЦИОМ. Противоположной точки зрения придерживается 11% опрошенных.

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Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 января среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Организаторы исследования также задались целью пролить свет на такой аспект, как "дистанция между людьми и властью". В итоге около 40% положительно ответили на вопрос о том, понимает ли "реальную ситуацию в стране, проблемы таких людей, как вы?". Давших отрицательный ответ было в два раза меньше.

Опрос ВЦИОМ также выявил топ тезисов послания, которые россияне считают важными лично для себя и своей семьи.

На первых местах оказались "создание условий для существенного роста доходов граждан", "налаживание поставок жизненно важных лекарств", "завершение строительства сети ФАПов и закрепление в конституции достойного пенсионного обеспечения через индексацию пенсий".

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