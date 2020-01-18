Что известно про загадочный коронавирус из Китая - факты

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Вспышка инфекции, начавшаяся в Китае, изрядно напугала не только местных жителей, но и остальной мир.

Зарубежные СМИ сообщают, что возбудитель болезни - неизвестный ранее коронавирус. Медики пока остановились на диагнозе " одна из форм пневмонии".

ВОЗ констатировала, что китайские специалисты исключили вирус гриппа, аденовирус и другие вирусы.

На сегодняшний день известно, что заразу подхватили более 40 человек. Есть несколько летальных исходов. Вирус, первоначально обнаруженный в китайском городе Ухань, уже зафиксировали в Японии, до этого – в Таиланде.

Реакция ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения планирует в ближайшее время опубликовать диагностическое обследование нового вируса, которое разработал вирусолог из Берлина.

ВОЗ и ее партнеры продолжают отслеживать ситуацию с распространением вируса и оказывают Китаю техническую поддержку в изучении причин вспышки ранее неизвестной инфекции.

Генетическая информация коронавируса, предоставленная китайскими специалистами, позволяет оперативно идентифицировать этот штамм и в других странах.

В настоящее время эксперты пытаются найти источник вспышки инфекции и выявить животных, которые могли быть переносчиками заболевания.

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В ВОЗ обсудили ситуацию с членами Комитета по чрезвычайным ситуациям и рассматривает возможность созвать заседание в ближайшее время.

Ранее, в российском Роспотребнадзоре заявил, что вызвавший пневмонию в Китае новый коронавирус уступает по потенциальной опасности для людей другим известным вирусам этой группы.

При этом в ведомстве добавили, что пока окончательные выводы об опасности делать рано: отсутствуют данные о природных резервуарах вируса.

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