Пока вы спали: перемены в Киеве, празднование Brexit, мощи святого в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Подвижки в подходе к межгосударственному конфликту, подготовка торжеств по поводу выхода из ЕС, важное событие Крещенского сочельника в Кишиневе - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Киев расположен "гасить" конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

СНБО накануне рассмотрел перспективный документ, который формулирует приоритетные направления и задачи политики Киеева. Среди них - обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, а также восстановление территориальной целостности страны.

"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заседание имеет консультативно-совещательный характер, и предложил всем участникам в течение недели детально проработать проект стратегии и подать свои предложения.

"И после этого мы встретимся и утвердим документ", — цитирует Зеленского пресс-служба.

Великобритании торжественно обставляет выход из ЕС

День Brexit – 31 января – будет ознаменован речью премьер-министра Бориса Джонсона и иллюминацией, говорится в сообщении канцелярии премьера.

Великобритания покинет ЕС в 23.00 31 января (01.00 1 февраля по Кишиневу).

"31 января за пределами Лондона состоится специальное заседание кабинета министров. Министры встретятся на севере Англии. Они обсудят повестку премьера и то, как правительство планирует обеспечить процветание и возможности по всему великому союзу Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Вечером, как ожидается, премьер выступит перед нацией со специальным обращением", - говорится в сообщении.

"Само здание на Даунинг-стрит, 10 также отметит день иллюминацией. В том числе, на черную стену здания будут проецироваться часы, которые будут вести обратный отсчет времени до 11 вечера. Здания на Уайтхолле также будут подсвечены", - сообщает офис премьера.

Британские флаги украсят Парламентскую площадь. Кроме того, в день выхода из ЕС в обращение поступит памятная монета Brexit, на которой будет написано "Мир, процветание и дружба со всеми народами". Премьер одним из первых получит новую монету, отмечает Даунинг-стрит.

Биг-Бен, вопреки ожиданиям, час Brexit не ознаменует: запуск находящихся под ремонтом часов обойдется в слишком большую сумму.

На Крещение кишиневцы смогут поклониться мощам Николая Чудотворца

Святые реликвии будут доставлены в собор Вознесения Господня в субботу, сообщает Молдавская Митрополия.

Крещение Господне — один из самых главных христианских праздников. Именно после Крещения и начинается служение Господа Иисуса Христа тому великому делу, ради которого Он явился людям.

Николай Угодник почитается как источник духовной поддержки, заступник и спасителя от несправедливости и напрасной смерти.

© Sputnik / Владимир Вдовин Св. Николай. Фреска.

Мощи будут находиться в храме до 28 января.

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