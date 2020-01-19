Пока вы спали: Бейрут притих, Трамп все отвергает, "страшный вирус" певицы

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КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Массовые беспорядки, процесс об импичменте, привезенная из отпуска болезнь - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Силовики взяли под контроль ситуацию в центре Бейрута

Силы внутренней безопасности и армейские подразделения разогнали агрессивно настроенных демонстрантов на Площади павших и у здания парламента. Столкновения прекратились, передает корреспондент РИА Новости.

В центре Бейрута продолжают находиться небольшие группы демонстрантов, однако антиправительственный митинг на данный момент проходит мирно.

Активисты требуют роспуска парламента и досрочные выборы, формирование нового независимого правительства и проведения справедливых экономических реформ.

В субботу активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов.

Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того как, часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Полиция пустила в ход спецтехнику и слезоточивый газ. Сообщается о более 165 пострадавших.

© Sputnik / Михаил Алаеддин Протесты в Бейруте. 18 января 2020 года.

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов.

Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента

Президент США Дональд Трамп категорически отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать, говорится в 7-страничном ответе адвокатов на вызов на процесс по импичменту в сенат.

"Президент Трамп категорически и без обиняков отрицает абсолютно все обвинения по обоим пунктам представления к импичменту. Президент сохраняет все доступные ему права на защиту... По причинам, изложенным в данном ответе и в предстоящем изложении (линии защиты на процессе — ред.), сенат должен отвергнуть представление к импичменту", - говорится в документе, который подали юристы Трампа.

В документе говорится, что принятые в палате представителей обвинения даже формально не обвиняют Трампа в преступлениях или нарушении какого-либо закона.

"Действия президента... были конституционными, вполне законными, полностью адекватными, они предпринимались для продвижения наших национальных интересов", - говорится в документе.

Также Трамп назвал "абсурдными" предъявленные ему обвинения, включая воспрепятствование конгрессу.

Документ подписали личный адвокат Тармпа Джей Секулов и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне.

Ранее юристы Трампа и демократы в палате представителей обменялись жесткими выражениями в связи с началом процесса над Трампом в сенате, причем стороны обвинили друг друга в попытке вмешаться в выборы 2020 года.

На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом.

Юлия Савичева пожаловалась на "страшный" вирус

Певица Юлия Савичева рассказала, что после отпуска подхватила вирусное заболевание, о котором медики говорят "страшное".

"Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела. Лежу с высоченной температурой уже несколько дней", - написала певица в своем Instagram.

По словам Савичевой, врач, который занимается ее лечением, "рассказывает страшное": "вирус мутирует, лекарства перестают действовать". Она добавила, что медикам приходится искать "более жесткие методы лечения".

"Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, ну а если заболели, как и я, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы", - предупредила певица.

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