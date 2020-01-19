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Разведывательно-досмотровый робототехнический комплекс Скарабей.

Российская военная робототехника: эффективная работа в Сирии - видео

Министерство обороны РФ
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200119/28909797/rossiyskaya-voennaya-robototekhnika-effektivnaya-rabota-v-siria---video.html

На кадрах видно, как саперы применяют в реальных полевых условиях два выкокотехнологичных устройства.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Работа роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии показана в видео, которое опубликовал телеканал "Звезда.

На кадрах видно, как российские военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.

"Скарабей" — небольшая платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Роботом управляют по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

Военные учения на полигоне
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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"Сфера" — устройство, представляющее собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации, который предоставляет обзор на 360 градусов. Устройства можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов.

На подходе - новые разработки. В Минобороны рассказали об испытаниях опытного образца наземного робота легкого класса «Скорпион». Комплекс, как и его предшественник «Скарабей», предназначен для ведения разведки, траления местности, а также для оперативного сбора информации в труднодоступных и опасных для жизни человека местах.

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