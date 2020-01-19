Российская военная робототехника: эффективная работа в Сирии - видео

На кадрах видно, как саперы применяют в реальных полевых условиях два выкокотехнологичных устройства.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Работа роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии показана в видео, которое опубликовал телеканал "Звезда.

На кадрах видно, как российские военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.

"Скарабей" — небольшая платформа на колесах с видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Роботом управляют по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

"Сфера" — устройство, представляющее собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации, который предоставляет обзор на 360 градусов. Устройства можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов.

На подходе - новые разработки. В Минобороны рассказали об испытаниях опытного образца наземного робота легкого класса «Скорпион». Комплекс, как и его предшественник «Скарабей», предназначен для ведения разведки, траления местности, а также для оперативного сбора информации в труднодоступных и опасных для жизни человека местах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK