Пока вы спали: заявления о протесте, растерянность Меркель и полет SpaceX

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. В связи с недавним повышением цен на топливо автовладельцы намерены провести акцию протеста, передает телеканал Publika, ссылаясь на сообщения организаторов митинга. Ценники на горючее изменились несколько дней назад на ряде столичных автозаправок. Литр бензина А95 подорожал на 55 банов и теперь продается за заправках по 19 леев 20 банов. Дизельное топливо выросло в цене на 65 банов, до 17,05.

Ощутимее всего, на лей 20 банов, повысилась стоимость сжиженного газа. Один литр стоит теперь 11 леев 5 банов.

"Потеряли" Путина

В Берлине прошла конференция по Ливии, в которой помимо сторон конфликта приняли участие президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.

По окончании переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования. Об этом сообщает Sputnik Франция.

На записи видно, как Меркель и Макрон вместе с другими участниками саммита готовились к протокольной фотосессии, когда заметили, что российский лидер еще не подошел. Главы государств перекинулись взглядами, после чего канцлер Германии спросила генсека ООН Антониу Гутерреша, где Владимир Путин. Президент России должен был стоять рядом с ним на церемонии фотографирования.

Спустя мгновение российский лидер появился на месте съемки, его поприветствовал французский коллега, а Меркель показала, где нужно встать для снимка.

По итогам конференции был подписан документ, в котором содержится "призыв к долгосрочному прекращению огня", а также "рекомендации по соблюдению эмбарго на поставки оружия".

Успешное испытание SpaceX

SpaceX изобретателя Илона Маска провела испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.

Глава НАСА Джим Брайденстайн отметил успех миссии.

"Это серьезное испытание ставит нас на порог возобновления запуска американских астронавтов на американских ракетах с американской земли", - цитирует его британская газета Financial Times.

Зарубежные СМИ пишу, что это испытание стало последним этапом, который должна была пройти SpaceX, прежде чем осуществлять полеты с астронавтами НАСА.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK