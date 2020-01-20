Спасибо, бабушка: принц Гарри опечален отказом от королевских обязанностей

Принц Гарри заявил, что он с супругой совершают прыжок в неизвестность. С весны Гарри и его супруга Меган Маркл не будут именоваться Его и Ее Королевское Высочество.

КИШИНЕВ, 20 янв— Sputnik. Британский принц Гарри, выступая перед членами организации Sentebale, патронируемой им, отметил, что он и его жена, актриса Меган Маркл, хотели бы и дальше служить королеве Великобритании, но без государственного финансирования.

По словам принца, это оказалось невозможно, сообщает РИА Новости, ссылаясь на зарубежные СМИ.

"После стольких лет испытаний было так много месяцев переговоров. И я знаю, что не всегда все делал правильно, но в известном смысле у меня не было другого выбора. Я хочу пояснить, что мы не уходим, мы совершенно точно не покидаем вас. Мы хотели служить Королеве, Содружеству и также исполнять обязанности в отношении моих военных ассоциаций, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно", - заявил принц Гарри.

Он поблагодарил за поддержку бабушку – королеву Елизавету II, и все королевское семейство.

"Сейчас мы совершаем прыжок в неизвестность. Благодарю за то, что придали мне храбрости для совершения этого шага", - отметил он.

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Уже через полтора месяца Гарри и его супруга Меган Маркл не будут именоваться Его и Ее Королевское Высочество и больше не будут выступать как официальные представители королевы. Но пара сохранит свои титулы герцога и герцогини Сассекских. Гарри и Меган собираются вернуть все деньги, потраченные на ремонт Фрогмор-коттеджа, и оставит его в своем владении как британскую резиденцию. В основном герцоги будут жить в Северной Америке.

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