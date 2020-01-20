Голосование по поправкам в Конституцию России пройдут в апреле

В Послании Федеральному собранию лидер страны предложил внести несколько поправок в Основной закон страны, заручившись поддержкой граждан.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Кремль предварительно определил вероятную дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. По сообщениям российских СМИ, оно намечено либо на 12, либо на 26 апреля.

Голосование планируется провести после принятия изменения Госдумой и Советом Федерации.

Отмечается, что в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ на телевидении и в Сети власти развернут информационную кампанию.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на воскресенье, 12 апреля.

Также рассматривается вариант проведения процедуры 26 апреля, но эта дата менее вероятна.

При этом 19 апреля считается неудобным днем для голосования, поскольку выпадает на Пасху.

Президент России Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному собранию, отметив, что в обществе появился запрос на перемены. Лидер страны предложил внести несколько поправок в Конституцию страны после проведения всенародного голосования.