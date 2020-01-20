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Концерт Бориса Гребенщикова.

Концерт Бориса Гребенщикова прервала "непреодолимая сила"

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200120/28919804/Kontsert-Borisa-Grebenschikova-prervala-nepreodolimaya-sila.html

СМИ сообщают, что после инцидента лидер известной рок-группы "Аквариум" снова вышел к зрителям и спел песню без аппаратуры.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik.  Неприятный инцидент произошел в Индии на концерте российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова (БГ). Местная полиция внезапно прервала его выступление. Позже организаторы сообщили, что все произошло "по причине обстоятельств непреодолимой силы".

Концерт проходил в воскресенье, 19 января, в находящейся на побережье в штате Гоа деревне Арамболь. Примерно через час музыканты прервали выступление.

"Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины", - говорится в сообщении организаторов.

Разумеется, не могло все закончится на печальной ноте. Спустя полтора часа после конфликта с силовиками, БГ снова вышел к зрителям, спел песню без аппаратуры и вечер продолжился в формате "вопрос-ответ". Как во времена "квартирников".

"Аквариум" — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким.

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