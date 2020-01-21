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Международный валютный фонд

Пока вы спали: условие для МВФ, гибель 11 мигрантов и кровавая свадьба

© REUTERS / YURI GRIPAS
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Самое интересное за ночь (331)
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Обзор интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Не только МВФ выдвигает условия для сотрудничества, но и страны-партнеры. Это нормальное взаимодействие.

Дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Свою позицию высказал премьер-министр Молдовы Ион Кику. Выступая  в понедельник вечером на телеканале TVR-Молдова, глава молдавского правительства заявил, что если Международный валютный фонд будет настаивать на повышении тарифа на газ для потребителей, то от такого "сотрудничества" он откажется.

"Мы уже начали выполнять условия для получения второго транша, очевидно, что остаются и общие условия, в том числе - наличие соглашения с МВФ, обеспечение демократии, и другие условия. Мы сделаем все возможное, чтобы поддерживать отношения с МВФ, но если фонд будет настаивать на своих условиях, то мы готовы отказаться от этих условий и внешней финансовой поддержки.Первый риск связан с повышением тарифов на газ. Мы не примем это условие. Второй риск связан с решимостью МВФ инвестировать значительные средства в дорожную инфраструктуру", - сказал Кику.

Трагедия в Томской области (Россия)

Одиннадцать человек погибли в результате пожара в деревянном одноэтажном здании, сообщается на сайте районного главка МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Причулымский Асиновского района. По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане Китая, Таджикистана и Узбекистана.

Отвергнутый жених подорвал бомбу

В Судане отвергнутый жених устроил взрыв на свадьбе, погибли семеро человек. Как сообщает Al-Arabiya, еще 25 человек получили травмы. По данным Al Jazeera, инцидент произошел во время свадебной церемонии в районе Хадж-Юсефа.

По словам источников, молодой человек, который подорвал бомбу, был отверженным женихом. Он пришел на праздник к бывшей невесте, которая ранее отказала ему.

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