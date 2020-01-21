Заседание Совбеза ООН: у РФ есть доказательства фальсификации химатаки в Сирии

В своем докладе глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев обратил внимание на то, что представители его НПО были в Сирии более десяти раз и успели пообщаться с сотнями очевидцев произошедшего.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. В рамках заседания Совета безопасности ООН, где обсуждался доклад ОЗХО о результатах расследования инцидента в Думе (Восточная Гута) в 2018 году, Россия представила доказательства фальсификации применения химоружия, сообщает РИА Новости.

В ходе выступления глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что члены его НПО ездили в Сирию свыше десятка раз и поговорили с сотнями очевидцев произошедшего. В их числе были и те, кто госпитализирован в медицинское учреждение города Дума.

"Мы также опросили десять жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 300 жителей в радиусе одного километра от здания, где были обнаружены тела. Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована", — подчеркнул докладчик.

Григорьев представил расшифровки ряда разговоров со свидетелями, которые сообщили, что в больницу этого сирийского города не поступали пострадавшие от химических атак.

Членам Совбеза также показали видеообращение бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, трудившегося в сирийской Думе.

"Были направлены две группы. К первой я присоединился вскоре после того, как она была развернута в Думе... Выводы в итоговом докладе противоречили или были полностью противоположны тому, что выяснила группа во время и после поездки в Думу. К моменту выпуска промежуточного доклада в июле 2018-го мы понимали, что у нас есть серьезные сомнения по поводу того, что такая химатака произошла", — отметил бывший эксперт организации.

Российская сторона обратила внимание, что после критического анализа доклада ОЗХО появились вопросы к выводам, появившимся на основе главных аргументов документа, — будь то химический анализ, токсикология, баллистика или показания свидетелей. По мнению Москвы, в 2019 году появилось много информации, показывающей, что инспекторы, которые были в числе первоначальной группы, развернутой в Думе, не участвовали в работе над докладом до самого момента его обнародования. Также многочисленные попытки этих людей поднять резонные вопросы или сообщения об отличных от доклада наблюдениях игнорировались. Все это ставит под сомнение целостность итогового отчета.

Доклад о применении химоружия и провокации

Представленные данные не изменили мнение представителей ряда стран. В ходе заседания Совбеза они продолжили обвинять Сирию в применении химического оружия.

Организация по запрещению химического оружия в марте 2019 года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года. В документе, в частности, утверждается, что при химатаке использовалось токсическое химическое вещество — вероятно, хлор, а баллоны с ним были сброшены с воздуха. Это позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Чуть позже общественность узнала о документе с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона. В нем говорилось, что наблюдения, полученные при осмотре двух мест происшествия, дают возможность предположить, что баллоны, скорее всего, не сбросили с воздуха, а положили. А еще группа специалистов во главе с Хендерсоном провела несколько тестов, имитирующих ситуацию, и пришла к выводу, что в одном случае следы от предполагаемого удара баллона не совпадают с повреждением бетонной крыши, а во втором — что клапан баллона остался нетронутым, хотя это невозможно после того, как он пролетел через перекрытия потолка.

Во внешнеполитическом ведомстве России назвали целью вбросов о применении войсками Сирии отравляющих веществ желание выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. До этого в Генштабе РФ предупреждали, что боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с инсценировкой применения химоружия.

В октябре 2019 года в Минобороны России предупредили о новых фейках, которые готовятся "Белыми касками" и боевиками. Цель провокации: обвинить в авиаударах официальный Дамаск и российские Воздушно-космические силы.

По данным военного ведомства России, боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с организацией "Белые каски" планируют инсценировать авиаудары и применением химоружия в Идлибской зоне деэскалации.

Эту информацию подтвердили разные источники, в том числе местные жители, которые видели неизвестных людей около города Сармада на грузовиках с разлитыми по емкостям химикатами.

Предполагается, что провокаторы планировали снять ролики о якобы атаках против мирных жителей, распространить видео в соцсетях и обвинить в авиаударах официальный Дамаск и Воздушно-космические силы России.

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