Свидетельства пути к Победе в ВОВ: память поколений и новые технологии

В преддверии 75-й годовщины исторического события проект #ПисьмаПобеды объединил на странице в Instagram реликвии семейных архивов и энтузиазм молодых дизайнеров.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Опубликованные документы рассказывают о ежедневной жизни на войне, о том, что видели советские солдаты, пока шли по освобождённым от фашистской оккупации территориям, и что встретили, переступив границу с Европой. Из дома солдатам отвечали, что случилось с семьями во время эвакуации или оккупации, как жилось и работалось в тылу, сверхзадача которого выражалась лозунгом "Всё для фронта!".

"Наш проект скорее не про "подвиг народа" или "страну-победителя", а про судьбу человека. Общее можно по-настоящему прочувствовать только через частное. Через личные истории. А нет ничего более личного, чем письма", ― рассказал автор идеи, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.

Большинство писем были переданы проекту Татьяной Василевской, с 2014 года выпустившей в своём издательстве "Книга" четыре тома с перепиской времён ВОВ. Эти свидетельства живой истории поступали из личных архивов и музеев, от семей и краеведов, из России и из-за рубежа.

"Фронтовые письма — это уникальный искренний исторический документ Великой Отечественной. На мой взгляд, никакие научные трактаты не способны в той же мере ответить на вопрос, почему же мы победили в этой самой страшной в истории человечества войне", ― рассказала Татьяна Василевская.

Поработать над визуальной частью проектов пригласили молодых художников из Школы дизайна РАНХиГС, а также художников-графиков международного уровня Михаила Соркина и Петра Банкова. Строки из писем, перемежающиеся с их иллюстрациями, выстраиваются в своеобразное "Бесконечное письмо" в сториз в Instagram. Общая непрерывная музыкальная тема, написанная композитором Максимом Макарычевым (Sirotkin, On-The-Go), завершает образ письма, обращённого к нам из прошлого.

Для студентов Школы дизайна РАНХиГС проект #ПисьмаПобеды стал не только профессиональным, но и человеческим опытом. Иллюстрации сделаны в совершенно разных стилях и техниках: от акварели до аппликации, от процарапывания до коллажа, от глубокого психологизма до наивной манеры. В работах отражены не только личные переживания, но и личные истории.

"Я как будто проживала историю моей бабушки, оставшейся в двухлетнем возрасте без отца и не помнившей его. Будучи ребёнком, она писала письма своему отцу в никуда", ― рассказала участница проекта Мария Афончикова.

Проект #СтраницыПобеды, запущенный RT 13 января в честь приближающегося 75-летия окончания Великой Отечественной войны, продлится до 9 мая 2020 года. Присоединяйтесь на YouTube, Facebook, ВК и Twitter и следите за "Бесконечным письмом" в Instagram.

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