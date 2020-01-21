Свидетельства пути к Победе в ВОВ: память поколений и новые технологии

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Опубликованные документы рассказывают о ежедневной жизни на войне, о том, что видели советские солдаты, пока шли по освобождённым от фашистской оккупации территориям, и что встретили, переступив границу с Европой. Из дома солдатам отвечали, что случилось с семьями во время эвакуации или оккупации, как жилось и работалось в тылу, сверхзадача которого выражалась лозунгом "Всё для фронта!".
"Наш проект скорее не про "подвиг народа" или "страну-победителя", а про судьбу человека. Общее можно по-настоящему прочувствовать только через частное. Через личные истории. А нет ничего более личного, чем письма", ― рассказал автор идеи, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.
Большинство писем были переданы проекту Татьяной Василевской, с 2014 года выпустившей в своём издательстве "Книга" четыре тома с перепиской времён ВОВ. Эти свидетельства живой истории поступали из личных архивов и музеев, от семей и краеведов, из России и из-за рубежа.
Vezi această postare pe Instagram
Дома прихода почтальона ждали с волнением. Что он принесёт в этот раз? Долгожданную весточку с фронта или «похоронку», как в народе называлось официальное извещение о гибели бойца? Последнее письмо лётчика Андрея Морозова, написавшего эти строки в июле 1942 г. во время боёв за Кубань:⠀ ⠀ 📝«Милые мои Игорёк и Галочка! Когда вы будете читать это письмо, давно отгремят пушки, стихнет свинцовый огонь. На полях, где шли бои, заколосятся хлеба, зацветут сады, виноградники, вырастут города. Если меня не станет, знайте, мои дорогие детки, что отец погиб за нашу счастливую жизнь. За меня вам краснеть не придётся. Ваша мама, мои боевые друзья вам расскажут о моей нелёгкой и честной жизни…» ⠀ ⠀ 🎨Иллюстрации: 1 — Пётр Банков; 2 — Алла Димарёва; 3 — Ирина Уладаева.⠀ ⠀ 📚Цитаты: 1, 2, 3 — «Письма с Фронта» / Сост. Т.А. Василевская, др.⠀ ⠀ #СтраницыПобеды, #ПисьмаПобеды, #БесконечноеПисьмо, #вов, #75летПобеды, #Победа75, #втораямировая, #VictoryPages, #ww2, #illustration
"Фронтовые письма — это уникальный искренний исторический документ Великой Отечественной. На мой взгляд, никакие научные трактаты не способны в той же мере ответить на вопрос, почему же мы победили в этой самой страшной в истории человечества войне", ― рассказала Татьяна Василевская.
Vezi această postare pe Instagram
📝«Родная, напиши подробно по этому адресу, хочется всё-всё знать, что делается у тебя. Часто вижу тебя во сне. Любимая, как хочется видеть тебя!⠀ ⠀ Дома всё рассыпалось. Дочка умерла в мае, я тебе сообщал телеграммой. Женька – на торфоразработках, отец, мать и сестра – у немца, брат „отдал концы‟.⠀ ⠀ Нам нужна громадная выдержка, чтобы держать себя на должной высоте. Как никогда, отдавать себе отчёт в обстановке. Прошу тебя, мой рыжий командирчик, не волнуйся сильно за родных, ведь помнишь наши разговоры? На днях постараюсь сколотить энную сумму и переслать тебе. Не вздумай на меня обижаться, я по-старому твой от и до. Постарайся никуда не ездить из Алапаевска, это трудно для тебя, но это надо. Разгромим фашизм, заживём счастливо, коротко и ясно», — из письма Михаила Усанова, краснофлотца Краснознамённого Балтийского флота, 1942 г. ⠀ ⠀ 🎨Иллюстрации: 1 — Евгения Зайкина; 2 — Светлана Виноградова; 3 — Ирина Чигринова.⠀ ⠀ 📚Цитаты: 1, 2, 3 — «Письма с Фронта» / Сост. Т.А. Василевская, др.⠀ ⠀ #СтраницыПобеды, #ПисьмаПобеды, #БесконечноеПисьмо, #вов, #75летПобеды, #Победа75, #втораямировая, #VictoryPages, #ww2, #illustration⠀
Поработать над визуальной частью проектов пригласили молодых художников из Школы дизайна РАНХиГС, а также художников-графиков международного уровня Михаила Соркина и Петра Банкова. Строки из писем, перемежающиеся с их иллюстрациями, выстраиваются в своеобразное "Бесконечное письмо" в сториз в Instagram. Общая непрерывная музыкальная тема, написанная композитором Максимом Макарычевым (Sirotkin, On-The-Go), завершает образ письма, обращённого к нам из прошлого.
Vezi această postare pe Instagram
Затемнение, или светомаскировка, применялось после заката, чтобы скрыть наземные цели от огня противника. В городах и районах, подверженных авианалётам, окна и проемы занавешивались плотными материалами, а во время воздушной тревоги освещение отключалось повсеместно.⠀ ⠀ 🎨Иллюстрации: 1 — Мария Тимошенко; 2 — Анастасия Казачкова; 3 — Науэль Бенку.⠀ ⠀ 📚Цитаты: 1 — «Письма с Фронта» / Сост. Т.А. Василевская, др.; 2, 3 — «Сохрани мои письма...» / Сост. И. Альтман, др.⠀ ⠀ #СтраницыПобеды, #ПисьмаПобеды, #БесконечноеПисьмо, #вов, #75летПобеды, #Победа75, #втораямировая, #VictoryPages, #ww2, #illustration⠀
Для студентов Школы дизайна РАНХиГС проект #ПисьмаПобеды стал не только профессиональным, но и человеческим опытом. Иллюстрации сделаны в совершенно разных стилях и техниках: от акварели до аппликации, от процарапывания до коллажа, от глубокого психологизма до наивной манеры. В работах отражены не только личные переживания, но и личные истории.
"Я как будто проживала историю моей бабушки, оставшейся в двухлетнем возрасте без отца и не помнившей его. Будучи ребёнком, она писала письма своему отцу в никуда", ― рассказала участница проекта Мария Афончикова.
Проект #СтраницыПобеды, запущенный RT 13 января в честь приближающегося 75-летия окончания Великой Отечественной войны, продлится до 9 мая 2020 года. Присоединяйтесь на YouTube, Facebook, ВК и Twitter и следите за "Бесконечным письмом" в Instagram.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK