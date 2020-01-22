Пока все спали: визит МВФ, Медведев о новом кабмине и жертвы вируса в Китае

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Миссия Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном прибывает в среду в Молдову с двухнедельным визитом, который завершится 5 февраля.

Что будет делать МВФ

Эксперты проведут дискуссии с властями Молдовы в контексте подготовки к консультациям по 2020 году, а также проведения шестого и последнего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (расширенный механизм кредитования) и EFF (механизм расширенного финансирования).

"Миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы, обновит данные и проведет оценку макроэкономических перспектив, а также обсудит с властями проблемы и риски, с которыми сталкивается экономика Молдовы в среднесрочной перспективе, а также меры по их решению", - сообщили в пресс-службе МВФ.

Совет директоров МВФ 7 ноября 2016 года одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям. Деньги в размере порядка 182 миллионов долларов предоставляются стране несколькими траншами и направлены на поддержку в реализации реформ. Из этой суммы около 160 миллионов долларов уже перечислены стране.

"Две трети кредита предоставляются посредством расширенного механизма кредитования, который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 года, 5,5-летний льготный период и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством механизма расширенного финансирования, который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент 1,7% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года", - уточнили в МВФ.

Что сказал Медведев о новом правительстве

Экс-глава кабмина России Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы и пожелал эффективного решения важнейших задач.

"Поздравляю новый состав правительства России с началом работы. Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной. Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, - за профессиональную работу в весьма непростых условиях", - написал Медведев на странице в соцсети Facebook.

Президент России Владимир Путин 21 января подписал указы о назначении нового правительства. У премьера Михаила Мишустина будет 9 заместителей, а вот министров останется 21 вместо 22. Российский лидер упразднил министерство по делам Северного Кавказа, а его функции перешли Минэкономразвития.

Смертельный вирус

Количество людей, которые умерли от нового типа коронавируса в Китае, достигло девяти человек. Кроме того, медики зарегистрировали 440 подтвержденных случаев заражения. Об этом сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

"На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", - сказал чиновник.

Заявление ООН по Ливии

Китайские власти в конце прошлого года заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Члены Совета безопасности ООН призывают стороны ливийского конфликта к конструктивному участию в Объединенной военной комиссии "5+5". Об этом сказано в заявлении Совбеза.

"Генеральный секретарь ООН проинформировал членов Совета Безопасности о конференции по Ливии, которая прошла в Берлине. Члены СБ ООН приветствовали итоги, достигнутые международными лидерами на конференции. Члены СБ ООН призвали ливийские стороны принять конструктивное участие в работе Объединенной военной комиссии "5+5", чтобы заключить соглашение о прекращении огня как можно скорее", - зачитал заявление председательствующий в СБ ООН постпред Вьетнама Данг Дин Куи.

Он также сообщил, что в ближайшее время Совбез проведет последующее обсуждение шагов, которые могут быть приняты вслед за итогами берлинской конференции.

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