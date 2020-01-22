Пока все спали: визит МВФ, Медведев о новом кабмине и жертвы вируса в Китае

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Миссия Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном прибывает в среду в Молдову с двухнедельным визитом, который завершится 5 февраля.
Что будет делать МВФ
Эксперты проведут дискуссии с властями Молдовы в контексте подготовки к консультациям по 2020 году, а также проведения шестого и последнего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (расширенный механизм кредитования) и EFF (механизм расширенного финансирования).
"Миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы, обновит данные и проведет оценку макроэкономических перспектив, а также обсудит с властями проблемы и риски, с которыми сталкивается экономика Молдовы в среднесрочной перспективе, а также меры по их решению", - сообщили в пресс-службе МВФ.
"Две трети кредита предоставляются посредством расширенного механизма кредитования, который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 года, 5,5-летний льготный период и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством механизма расширенного финансирования, который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент 1,7% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года", - уточнили в МВФ.
Что сказал Медведев о новом правительстве
Экс-глава кабмина России Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы и пожелал эффективного решения важнейших задач.
"Поздравляю новый состав правительства России с началом работы. Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной. Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, - за профессиональную работу в весьма непростых условиях", - написал Медведев на странице в соцсети Facebook.
Президент России Владимир Путин 21 января подписал указы о назначении нового правительства. У премьера Михаила Мишустина будет 9 заместителей, а вот министров останется 21 вместо 22. Российский лидер упразднил министерство по делам Северного Кавказа, а его функции перешли Минэкономразвития.
Смертельный вирус
Количество людей, которые умерли от нового типа коронавируса в Китае, достигло девяти человек. Кроме того, медики зарегистрировали 440 подтвержденных случаев заражения. Об этом сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.
"На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", - сказал чиновник.
Заявление ООН по Ливии
Члены Совета безопасности ООН призывают стороны ливийского конфликта к конструктивному участию в Объединенной военной комиссии "5+5". Об этом сказано в заявлении Совбеза.
Он также сообщил, что в ближайшее время Совбез проведет последующее обсуждение шагов, которые могут быть приняты вслед за итогами берлинской конференции.
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