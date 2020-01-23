Пока вы спали: Гайчук о дедовщине, стрельба в Сиэтле, смерть актера

Обзор актуальных событий происшествий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Руководство Минобороны Молдовы реагирует на все сигналы о психологическом давлении на военнослужащих, заявил глава ведомства Виктор Гайчук.

"В каждой воинской части есть почтовый ящик. Военнослужащие могут бросить в него письмо и описать все свои проблемы. Эти письма доходят до министерства. В каждой воинской части есть психолог, есть командир, священнослужитель, который приходит в часть и разговаривает с солдатами. Есть номер телефона 069274769. По этому номеру мне может позвонить любой гражданин Республики Молдова. Если я не ответил, значит, я на заседании, но входящий звонок регистрируется, я потом перезваниваю. Можно написать СМС, можно также написать в Facebook. Я вас уверяю, что я отвечу, я открыт для всех людей", - ответил министр в эфире телеканала TVC-21.

Третья стрельба за неделю

В американском Сиэтле преступник расстрелял из пистолета прохожих. Инцидент произошел рядом с новой штаб-квартирой Amazon и первой в мире кофейни Starbucks.

Detectives are investigating after six people were wounded by gunfire, one fatally, at 3rd and Pine. The suspect(s) fled the scene. If you have information about this incident, please call our tip line at (206) 233-5000 — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) January 23, 2020

​Местная полиция сообщает, что погиб один человек, ранено семь. Среди пострадавших 9-летний ребенок. Как передает РИА Новости, это уже третья стрельба в Сиэтле за неделю.

Не стало Данилы Перова

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.

"Многочисленные жертвы. Подозреваемый бежал, полиция его ищет. Офицеры и медики оказывают помощь раненым", — говорится в официальном аккаунте Twitter городской полиции.

Скоропостижно скончался актер Данила Перов - у мужчины оторвался тромб.

"Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы", — сообщается на странице театра "Содружество актёров Таганки".

Перов, сын актеров Раисы Рязановой и Юрия Перова. Артисту умер на 52-м году жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Содружество актеров Таганки (@tagankasat) 22 Янв 2020 в 1:30 PST

Помимо сцены Перов вел передачи на радио, а также снимался в сериалах и фильмах. Зрителю он широко известен по ролям в фильмах "Отеле "Элеон", "Универ" , "Интерны", "Марш Турецкого".

В 2012 году Перовбыл удостоен звания Заслуженный артист России

Театралы его знают по спектаклям: "Иванов" (Доктор Львов), "ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)" (Витька с Малой Переяславки), "Афган" (Саша Старцев), "Эй, живая душа, отзовись!" (Котофей Иванович), "Белые Столбы" (Провинциал, Архимедов), "Принцесса и свинопас" (Принц), "Дурь" (Митяй), "Игроки" (Полковник Кругель), "Антигона" (антреприза) (Гемон), "Исповедь хулигана" (дед, дядя, черный человек). Также играл в спектаклях "Обыкновенное чудо", "Бешеные деньги", "Бег" и многих других, снимался в кино.

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