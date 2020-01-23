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Armata Națională

Пока вы спали: Гайчук о дедовщине, стрельба в Сиэтле, смерть актера

© Photo : Armata Națională
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Обзор актуальных событий происшествий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Руководство Минобороны Молдовы реагирует на все сигналы о психологическом давлении на военнослужащих, заявил глава ведомства Виктор Гайчук.

"В каждой воинской части есть почтовый ящик. Военнослужащие могут бросить в него письмо и описать все свои проблемы. Эти письма доходят до министерства. В каждой воинской части есть психолог, есть командир, священнослужитель, который приходит в часть и разговаривает с солдатами. Есть номер телефона 069274769. По этому номеру мне может позвонить любой гражданин Республики Молдова. Если я не ответил, значит, я на заседании, но входящий звонок регистрируется, я потом перезваниваю. Можно написать СМС, можно также написать в Facebook. Я вас уверяю, что я отвечу, я открыт для всех людей", - ответил министр в эфире телеканала TVC-21. 

Третья стрельба за неделю

В американском Сиэтле преступник расстрелял из пистолета прохожих. Инцидент произошел рядом с новой штаб-квартирой Amazon и первой в мире кофейни Starbucks.

​Местная полиция сообщает, что погиб один человек, ранено семь. Среди пострадавших 9-летний ребенок. Как передает РИА Новости, это уже третья стрельба в Сиэтле за неделю.

Не стало Данилы Перова

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
"Многочисленные жертвы. Подозреваемый бежал, полиция его ищет. Офицеры и медики оказывают помощь раненым", — говорится в официальном аккаунте Twitter городской полиции.

Скоропостижно скончался актер Данила Перов - у мужчины оторвался тромб. 

"Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы", — сообщается на странице театра "Содружество актёров Таганки".

Перов, сын актеров Раисы Рязановой и Юрия Перова. Артисту  умер на 52-м году жизни.

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Публикация от Содружество актеров Таганки (@tagankasat)

Помимо сцены Перов вел передачи на радио, а также снимался в сериалах и фильмах. Зрителю он широко известен по ролям в фильмах "Отеле "Элеон", "Универ" , "Интерны", "Марш Турецкого".

В 2012 году Перовбыл удостоен звания Заслуженный артист России

Театралы его знают по спектаклям: "Иванов" (Доктор Львов), "ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)" (Витька с Малой Переяславки), "Афган" (Саша Старцев), "Эй, живая душа, отзовись!" (Котофей Иванович), "Белые Столбы" (Провинциал, Архимедов), "Принцесса и свинопас" (Принц), "Дурь" (Митяй), "Игроки" (Полковник Кругель), "Антигона" (антреприза) (Гемон), "Исповедь хулигана" (дед, дядя, черный человек). Также играл в спектаклях "Обыкновенное чудо", "Бешеные деньги", "Бег" и многих других, снимался в кино.

 

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