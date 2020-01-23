Глава МИД Израиля поблагодарил советских воинов за освобождение Освенцима

В Израиле 23 января проходит Всемирный форум памяти жертв холокоста. Президент России Владимир Путин расскажет об освободителях Освенцима, заявит о недопустимости фальсификации истории и затронет некоторые международные проблемы.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Слова признательности и благодарности советским воинам, освободивших узников Аушвица, передал российскому лидеру Владимиру Путину глава МИД Израиля Исраэль Кац.

В Израиле 23 января проходит Всемирный форум памяти жертв холокоста. Масштабное мероприятие приурочено к 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц).

Исраэль Кац, встречая в аэропорту российского лидера, сказал, что солдаты Красной армии освободили его мать из концлагеря. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

"Хотел бы поблагодарить, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией. Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере и была освобождена Красной армией", - сказал Кац.

Путин выступит одним из первых на форуме. Он расскажет об освободителях Освенцима, заявит о недопустимости фальсификации истории и затронет некоторые международные проблемы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK