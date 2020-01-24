Пока вы спали: Китай "закрыли", brexit  все ближе, а Трамп готовит новый план

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Предупреждение об опасности в Китае, подготовка президента США Дональда Трампа к речи о ситуации на Ближнем Востоке и подписание законопроекта о выходе Великобритании из ЕС - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

В Поднебесную пока ни ногой

В последнее время из Китая приходят тревожные вести. Там от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло более 20 человек. Общее количество инфицированных, по официальным данным, – 830 человек.

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По неофициальным - еще больше. ВОЗ бьет тревогу, а местные власти заявили, что закрыли портовый китайский город-миллионник Ухань, где был зафиксированы первые случаи заражения. Но вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Поднебесной официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Многие страны призвали своих граждан воздержаться временно от поездок в КНР. Присоединилась к этим действиям и Молдова.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики рекомендует гражданам отложить поездки в провинцию Хубэй Китайской Народной Республики, в связи со вспышкой вирусной пневмонии. Риск распространения вируса крайне высок.

Последний штрих к "брекситу"

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе из Евросоюза 31 января 2020 года, передает "Российская газета", ссылаясь на заявления лидера Палаты общин британского парламента Джейкоба Рис-Могга.

На следующей неделе, 29 января, за законопроект должен проголосовать Европарламент, после чего Великобритания официально выйдет ЕС. Изначально Великобритания должна была покинуть Евросоюз в марте прошлого года, но процесс затянулся из-за того, что британские парламент и правительство не могли согласовать параметры "брексита". Сейчас brexit запланирован на 31 января.

Огласят и покажут

Президент США Дональд Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"В какой-то момент до этого (встречи с Нетаньяху - ред.). Возможно, мы огласим его незадолго до этого", - сказал Трамп.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп примет израильского лидера в Белом доме и приглашение приехать также принял лидер израильской оппозиции Бени Ганц, передает РИА Новости.

Ранее источники издания Axios сообщали, что Трамп в ближайшие несколько дней решит, стоит ли представлять ближневосточный мирный план Белого дома в преддверии выборов в Израиле 2 марта.

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Ожидалось, что старший советник президента США Джаред Кушнер, которого считают одним из вдохновителей "сделки века", проведет отдельные встречи по этому вопросу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января. Но Кушнер неожиданно отменил поездку, сославшись на плохие погодные условия.

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