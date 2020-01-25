Эрдоган посетил район бедствия на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в субботу в провинцию Элязыг на востоке страны, где накануне произошло сильное землетрясение, передает Sputnik Turkey

Сообщается, что самолет турецкого лидера приземлился в провинции Элязыг. Президент промониторит ход спасательных работ. Эрдоган прилетел в зону бедствия вместе со спикером Национального собрания Мустафой Шентопом.

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Страшное землетрясение в Турции произошло в ночь на субботу. Погибло более 20 человек, пострадавших свыше 1000. Разрушены дома. Люди остались без крова.

Очаг стихии залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах - в Малатье, Диярбакыре, Тунджели, Мардине, Бинголе, Битлисе, а также в соседних странах - в Израиле, Ираке и Сирии.

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