Пока вы спали: спецоперация у Прута, чудесное спасение девочки, победа России

События, произошедшие минувшей ночью - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Россия разгромила Европу на ЧЕ по фигурному катанию, в Турции извлекли из-под завалов двухлетнюю малышку, в Молдове перекрыли канал контрабанды сигарет - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Спасли спустя сутки

В Турции продолжаются спасательные операции после землетрясения. Люди сильно пострадали в провинциях Малатья и Элязыг. Спустя сутки в городе Элязыг спасатели обнаружили под завалами двухлетнюю девочку и ее мать. Обеих с незначительными травмами доставили в больницу.

По последним данным, в результате трагедии погибли 30 человек.

Не доплыли с "товаром"

В Молдове пограничная полиция перекрыла канал контрабандных поставок сигарет. Табачные изделия должны были попасть на черный рынок ЕС. В общей сложности изъяты 15 тысяч пачек. Злоумышленники планировали поэтапно отправлять большие упаковки с сигаретами через реку Прут.

Пограничная полиция совместно с инспекторами полиции Бричанского района провели спецоперацию, в ходе которой выслеживала и задерживали контрабандистов с большими упаковками сигарет. Позже на берегу реки Прут были обнаружены еще 22 упаковки, два мобильных телефона, пара резиновых рыбацких сапог и надувная лодка.

Все "золото" - России

На Чемпионате Европы по фигурному катанию все четыре золотые медали достались России. Российские фигуристы завоевали всего 10 из 12 возможных медалей. Это явно сокрушительная победа.

"Золото" выиграли спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.

"Серебряными" стали спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и одиночники Артур Даниелян и Анна Щербакова.

Бронзовые награды получили спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова в одиночном выступлении.

В прошлый раз фигуристы из России взяли все первые места во всех представленных категориях на чемпионате Европы, проходившем во французском Лионе, 14 лет назад.

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